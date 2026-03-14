Slovan pokračuje v dominantných výkonoch. Myjava natiahla víťaznú sériu

Volejbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotnom dueli 20. kola Niké extraligy na palubovke TJ Slávia Svidník 3:1.
Hostia prehrali prvý set, no hráči priebežného lídra odpovedali troma získanými setmi v sérii.
Víťazstvo 3:0 nad Prešovom si v ďalšom stretnutí pripísala štvrtá Myjava.
Niké Extraliga - 20. kolo
TJ Slávia Svidník - VK Slovan Bratislava 1:3 (24, -19, -18, -23)
Trvanie: 110 minút, rozhodovali: Höger a Porvazník, 134 divákov
TJ Spartak Myjava - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (14, 23, 24)
Trvanie: 91 minút, rozhodovali: Malík a Čuntala, 190 divákov