Slovan pokračuje v dominantných výkonoch. Myjava natiahla víťaznú sériu

Hráči VK Slovan Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|14. mar 2026 o 20:08
Líder prehral prvý set, no potom nedovolil žiadne prekvapenie.

Volejbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v sobotnom dueli 20. kola Niké extraligy na palubovke TJ Slávia Svidník 3:1.

Hostia prehrali prvý set, no hráči priebežného lídra odpovedali troma získanými setmi v sérii.

Víťazstvo 3:0 nad Prešovom si v ďalšom stretnutí pripísala štvrtá Myjava.

Niké Extraliga - 20. kolo

TJ Slávia Svidník - VK Slovan Bratislava 1:3 (24, -19, -18, -23)

Trvanie: 110 minút, rozhodovali: Höger a Porvazník, 134 divákov

TJ Spartak Myjava - VK MIRAD UNIPO Prešov 3:0 (14, 23, 24)

Trvanie: 91 minút, rozhodovali: Malík a Čuntala, 190 divákov

Tabuľka Niké extraligy mužov vo volejbale

