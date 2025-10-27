Volejbalistky potrebujú novú energiu. Mašek skončil na lavičke reprezentácie

BRATISLAVA. Michal Mašek už nie je hlavný tréner ženskej reprezentácie Slovenska, ktorú viedol od decembra 2021 do októbra 2025. Slovenská volejbalová federácia o tom informovala na svojej oficiálnej stránke.
Mašek v rámci zapracovania nových hráčok od roku 2022 dokázal stabilizovať káder a vybudovať tím s moderným, agresívnym herným štýlom.
Pod jeho vedením sa Slovensko v roku 2023 prebojovalo do osemfinále majstrovstiev Európy a o rok neskôr dosiahlo historický úspech - zabezpečilo si prvú účasť na MS v Thajsku.
V Zlatej európskej lige patrili Slovenky medzi najlepšie tímy kontinentu a opakovane dokázali zdolať súperky z Azerbajdžanu, Rumunska, Slovinska či Chorvátska. Mašek dal šancu viac ako 25 hráčkam, z ktorých vyrástla nová generácia reprezentantiek. V 59 zápasoch dosiahol 28 výhier.
„V prvom rade by som chcel poďakovať Michalovi za štyri roky práce, ktorá priniesla niekoľko významných míľnikov.
Poznám Michala pracovne aj ľudsky takmer 20 rokov a jeho výber v roku 2021 bol správny, čo potvrdili všetky zásadné výsledky jeho práce - víťazstvo v kvalifikácii o postup na majstrovstvá Európy v roku 2022 a následné 10. miesto na nich v roku 2023.
Z tohto turnaja sme historicky postúpili priamo na ME 2026 bez účasti v kvalifikácii a v roku 2024 prišiel historický postup na majstrovstvá sveta žien do Thajska, ktoré sa hrali tento rok. To boli výnimočné výsledky najmä v prvých dvoch rokoch jeho pôsobenia v pozícii hlavného trénera.
Nemal ľahkú situáciu - prišiel po populárnom zahraničnom trénerovi a musel paradoxne dokázať oveľa viac odbornej aj fanúšikovskej verejnosti. Byť trénerom ženskej reprezentácie je veľmi vážna a spoločensky významná pozícia. Štyri roky v nej znamenajú aj vzájomný rešpekt a úctu k spolupráci.
Táto štvorročná perióda je zavŕšením etapy, ktorá mala systém, logiku a vývoj vzťahov i spolupráce v družstve. Tréner mal záujem ešte o ročné pokračovanie spolupráce, ale po dôkladnej analýze stavu a poznania sme sa rozhodli po štyroch rokoch priniesť do družstva nový impulz a energiu, ktorá posunie tím k pozitívnej chémii a napredovaniu.
Družstvo žien má svoju perspektívu a spoločenský význam v rámci kolektívnych športov, a aj preto budeme pracovať na veľmi citlivom a správnom nastavení typológie nového trénera,“ uviedol prezident SVF Marek Rojko.