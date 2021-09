Volejbalistky nesplnili cieľ. Fenoglio končí pri reprezentácii

V rokoch 2009 až 2011 bol Fenoglio asistentom Emanueleho Zaniniho pri mužskom národnom tíme. Pri slovenských reprezentáciách tak strávil sedem rokov.

"Na Slovensku som sa cítil ako doma, milujem vašu krajinu. Mám rád mentalitu vašich ľudí a veľmi som si zvykol na život na Slovensku. Hodnotím to akú úspešnú misiu, veď s mužmi som bol pri víťazstve v Európskej lige a v ženskej reprezentácii sme na fantastických domácich majstrovstvách Európy postupom do osemfinále písali históriu.

Vždy sme sa snažili dať tímu čo najviac, pracovali sme naplno a som rád, že to malo zmysel. Takmer všetci hráči a hráčky sa dostali cez reprezentáciu do zahraničných líg, a to je takisto veľmi dôležité," dodal taliansky kouč.