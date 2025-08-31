Najďalej sa zo Slovákov dostal Halčin. Semifinále kajak krosu však bude už bez slovenskej účasti

Martin Halčin, archívna snímka.
Martin Halčin, archívna snímka. (Autor: TASR)
TASR|31. aug 2025 o 14:46
ShareTweet0

Vo štvrťfinálovej jazde obsadil tretie miesto.

TACEN. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Martin Halčin sa neprebojoval do semifinále kajak krosu na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene.

Vo štvrťfinálovej jazde obsadil tretie miesto za Brazílčanom Pedrom Goncalvesom a švajčiarskym pretekárom Gelindom Chiarellom. Ďalej sa prebojovali len prví dvaja pretekári.

Martin Halčin sa ako jediný slovenský reprezentant prebojoval práve do štvrťfinále. V tretej rozjazde obsadil postupovú druhú priečku za domácim Žigom Hočevarom.

Ďalej nepostúpil Halčinov krajan Jakub Grigar.

Ďalej sa neprebojovala ani žiadna zo Sloveniek. V rozjazdách skončili Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová. Do eliminačných pretekov zo zdravotných dôvodov nenastúpila Soňa Stanovská.

Vodné športy

    Martin Halčin, archívna snímka.
    Martin Halčin, archívna snímka.
    Najďalej sa zo Slovákov dostal Halčin. Semifinále kajak krosu však bude už bez slovenskej účasti
    dnes 14:46
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Najďalej sa zo Slovákov dostal Halčin. Semifinále kajak krosu však bude už bez slovenskej účasti