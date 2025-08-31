Najďalej sa zo Slovákov dostal Halčin. Semifinále kajak krosu však bude už bez slovenskej účasti

TACEN. Slovenský reprezentant vo vodnom slalome Martin Halčin sa neprebojoval do semifinále kajak krosu na podujatí Svetového pohára v slovinskom Tacene.
Vo štvrťfinálovej jazde obsadil tretie miesto za Brazílčanom Pedrom Goncalvesom a švajčiarskym pretekárom Gelindom Chiarellom. Ďalej sa prebojovali len prví dvaja pretekári.
Martin Halčin sa ako jediný slovenský reprezentant prebojoval práve do štvrťfinále. V tretej rozjazde obsadil postupovú druhú priečku za domácim Žigom Hočevarom.
Ďalej nepostúpil Halčinov krajan Jakub Grigar.
Ďalej sa neprebojovala ani žiadna zo Sloveniek. V rozjazdách skončili Zuzana Paňková a Emanuela Luknárová. Do eliminačných pretekov zo zdravotných dôvodov nenastúpila Soňa Stanovská.