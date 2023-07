Paňkovej sa na domácich ME darí. Získala už štvrté striebro

BRATISLAVA. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala striebro v kajak krose do 23 rokov na ME juniorov v Čunove.

V piatkovej časovke kajak krosu obsadila tretie miesto. Z nedeľňajšej štvrťfinálovej jazdy postúpila pomerne pohodlne, keď zdolala Slovinku Evu Alinu Hočevarovú a Laurene Roisinová z Francúzska bola diskvalifikovaná za prechod treťou prekážkou.

Väčšiu drámu prinieslo semifinále, tam domáca "obojživelníčka" spočiatku viedla, no súperky ju zablokovali na červenej sedmičke

Do cieľa prišla na treťom mieste, no po diskvalifikácii Češky Antonie Galuškovej a Leiri Gonivoej zo Španielska postúpila z druhého miesta. To zopakovala aj vo finále, kde si postrážila sedmičku a pozíciu udržala až do cieľa.