Všetky Slovenky predviedli v Prahe čistú jazdu. Do finále C1 však postúpili len dve

Bez slovenskej účasti sa uskutoční mužské finále. Najbližšie k postupu medzi 12 najlepších bol Marko Mirgorodský, ktorý obsadil 14. priečku časom 98,17 sekundy.

„O to viac to mrzí, že je to druhýkrát takto tesne. Viem, že je to hlavne moja chyba. Úplne mi to nekĺzalo, nevravím, že jazda bola zlá, ale nevedel som sa úplne dostať do sklzu a takej ľahkosti.

Všade som sa dosť narobil a fyzicky som naozaj cítil dole, že jazda bola utrápená a všetko som si musel odpádlovať.

To sa potom ukázalo aj na čase. Bohužiaľ, taký je vodný slalom, rozhodujú desatinky,“ povedal Mirgorodský v televíznom rozhovore pre JOJ Šport.