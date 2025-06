Domov si nesie zlato a bronz. Stanovská zakončila Prahu úspešnou časovkou

PRAHA. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Soňa Stanovská obsadila v disciplíne kajak kros na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v Prahe 13. priečku.

V časovke skončila tretia, čo bolo prvé pódiové umiestnenie v seniorskej kategórii v tejto disciplíne. Zuzane Paňkovej sa nepodarilo postúpiť z rozjázd, na podujatí obsadila konečné 18. miesto. Víťazkou sa stala Češka Tereza Kneblová.

„Jednoducho neopísateľné, naozaj sa veľmi teším a myslím si, že je to krásne zakončenie úvodnej časti sezóny. Domov si nesiem zlato a bronz, krása, čo mám viac povedať. Verila som si dnes v dobrý výsledok, čo sa mi podarilo. Tým, že je to prvá medaila, tak je to o to vzácnejšie,“ povedala po časovke Stanovská v televíznom rozhovore pre JOJ Šport.