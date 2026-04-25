Mintálová zažíva náročný návrat po pôrode. Trápi ju zriedkavé ochorenie

Slovenská kajakárka Eliška Mintálová, ktorá koncom mája minulého roka priviedla na svet syna Noela, zažíva náročný návrat do športových súťaží.
Deviata najlepšia kajakárka z olympiády v Paríži absolvovala prvú súťaž už tri mesiace po ťažkom pôrode, no jej plnohodnotný návrat pribrzdili ďalšie komplikácie spôsobené ojedinelým kožným ochorením.
"Stále mám zdravotné ťažkosti. Už nemám zimnice, čo bolo náročné, pretože som nemohla na rukách držať ani Noela a za noc som spávala maximálne jednu či dve hodiny. Teraz si už pospím päť aj šesť hodín, ale stále sa budím a škriabem, pretože to veľmi svrbí,“ opísala svoje ťažkosti 27-ročná športovkyňa na webe STVR.
Rovnaký zdroj uvádza, že Eliška sa stala obeťou vlastnej liečby. Ak sa kortikoidné masti na ekzémy používajú príliš dlho, cievy v pokožke a nervové zakončenia si na nich vytvoria závislosť.
Po ich vysadení nastáva šok. Cievy sa nekontrolovane roztiahnu a koža začne doslova horieť. Nejde len o povrchový problém, ale o komplexný kolaps kožnej bariéry, ktorý sprevádza extrémne svrbenie a neschopnosť tela regulovať teplotu. To sú príznaky TSW.
"Priorita je zdravie, všetko sa tomu prispôsobuje. Mám dni, keď koža veľmi bolí, nie som vyspatá a nejde to. Potom sú aj také, keď odpracujem sto percent,“ priblížila Mintálová.
Zverenka českého trénera Michala Buchtela bojuje statočne. V rámci prípravy jej pomohlo aj more pri ostrove Réunion v Indickom oceáne.
„Som na veľmi dobrej ceste. Spravili sme veľa zmien, čo mi výrazne pomohlo,“ uzavrela vicemajsterka sveta spred troch rokov v K1 a účastníčka nedávnych Liptovských slalomov.