Dvojitá slovenská radosť. Po juniorkách získali medailu na MS aj juniori

Slovenské kajakárky obsadili tretie miesto v stredajšom finále K1 hliadok na MS juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove.
Slovenská juniorská hliadka v zložení Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková s jednou 2-sekundovou penalizáciou zaostala za víťaznými Češkami o 8,17 s.
So stratou 6,56 skončili na druhom mieste nemecké juniorky.
Z kovu rovnakého lesku sa radovali aj Slováci.
Dominik a Matúš Egyházyovci s Filipom Dudom zaostali s jednou 2-sekundovou penalizáciou iba o 13 stotín za víťaznými Slovincami, na ktorých stratili druhí Francúzi 3 stotiny.
Tretie miesto vo finále K1 hliadok obsadili aj slovenské juniorky. Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková s jednou 2-sekundovou penalizáciou zaostali za zlatými Češkami o 8,17 s. So stratou 6,56 skončili na druhom mieste nemecké juniorky.