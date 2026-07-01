Dvojitá slovenská radosť. Po juniorkách získali medailu na MS aj juniori

Karolína Abrahámová
Karolína Abrahámová (Autor: canoe.sk)
TASR|1. júl 2026 o 18:17 (aktualizované 1. júl 2026 o 19:09)
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Slovenky aj Slováci uspeli napriek 2-sekundovej penalizácii.

Slovenské kajakárky obsadili tretie miesto v stredajšom finále K1 hliadok na MS juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome v poľskom Krakove.

Slovenská juniorská hliadka v zložení Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková s jednou 2-sekundovou penalizáciou zaostala za víťaznými Češkami o 8,17 s.

So stratou 6,56 skončili na druhom mieste nemecké juniorky.

Z kovu rovnakého lesku sa radovali aj Slováci.

Dominik a Matúš Egyházyovci s Filipom Dudom zaostali s jednou 2-sekundovou penalizáciou iba o 13 stotín za víťaznými Slovincami, na ktorých stratili druhí Francúzi 3 stotiny.

Tretie miesto vo finále K1 hliadok obsadili aj slovenské juniorky. Karolína Abrahamová, Zara Záhorská a Petra Šošková s jednou 2-sekundovou penalizáciou zaostali za zlatými Češkami o 8,17 s. So stratou 6,56 skončili na druhom mieste nemecké juniorky.

Vodné športy

    Karolína Abrahámová
    Karolína Abrahámová
    Dvojitá slovenská radosť. Po juniorkách získali medailu na MS aj juniori
    dnes 18:17
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