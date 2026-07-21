Slováci nenapodobnili úspech žien. Zlaté medaily získalo v tesnom súboji Slovinsko

MS vo vodnom slalome v Oklahoma City
K1 muži hliadky - finále:
1.
Slovinsko
Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc, Peter Kauzer
89,60 s (0)
2.
Švajčiarsko
Martin Dougoud, Jan Rohrer, Gelindo Chiarello
+ 0,11 s (0)
3.
Rakúsko
Felix Oschmautz, Mario Leitner, Max Steinbrenner
+ 1,18 (0)
9.
Slovensko
Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dávid Skubík
+ 5,19 s (0)
Slovenskí kajakári obsadili deviate miesto v hliadkach K1 na MS vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City.
Trio Martin Halčin, Adam Gonšenica a Dávid Skubík predviedlo v utorkovom finále čistú jazdu, ale na víťazných Slovincov stratilo až 5,19 sekundy. Striebro získali Švajčiari (+0,11), bronzoví skončili Rakúšania (+1,18).
Slováci išli bezchybne, no nechávali medzi sebou príliš veľké medzery a ich jazda bola oproti konkurentom pomalšia. Nedokázali tak napodobniť ženské kolegyne, ktoré v utorok vybojovali v hliadkach bronz.
Obhajcovia titulu Francúzi skončili až na 17. mieste, keď dostali 50-sekundovú penalizáciu za chybný prejazd 16. bránky.
Jury ho po pretekoch dlhšie preskúmavala, ale napokon trest nechala v platnosti. Nebyť penalizácie by Francúzi získali zlato.