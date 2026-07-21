Slováci nenapodobnili úspech žien. Zlaté medaily získalo v tesnom súboji Slovinsko

Na snímke zľava slovenskí vodné slalomári.
Na snímke zľava slovenskí vodné slalomári. (Autor: TASR)
TASR|21. júl 2026 o 23:35
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Slováci išli bezchybne, no nechávali medzi sebou príliš veľké medzery.

MS vo vodnom slalome v Oklahoma City

K1 muži hliadky - finále:

1.

Slovinsko

Žiga Lin Hočevar, Lan Tominc, Peter Kauzer

89,60 s (0)

2.

Švajčiarsko

Martin Dougoud, Jan Rohrer, Gelindo Chiarello

+ 0,11 s (0)

3.

Rakúsko

Felix Oschmautz, Mario Leitner, Max Steinbrenner

+ 1,18 (0)

9.

Slovensko

Martin Halčin, Adam Gonšenica, Dávid Skubík

+ 5,19 s (0)

Slovenskí kajakári obsadili deviate miesto v hliadkach K1 na MS vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City.

Trio Martin Halčin, Adam Gonšenica a Dávid Skubík predviedlo v utorkovom finále čistú jazdu, ale na víťazných Slovincov stratilo až 5,19 sekundy. Striebro získali Švajčiari (+0,11), bronzoví skončili Rakúšania (+1,18).

Slováci išli bezchybne, no nechávali medzi sebou príliš veľké medzery a ich jazda bola oproti konkurentom pomalšia. Nedokázali tak napodobniť ženské kolegyne, ktoré v utorok vybojovali v hliadkach bronz.

Obhajcovia titulu Francúzi skončili až na 17. mieste, keď dostali 50-sekundovú penalizáciu za chybný prejazd 16. bránky.

Jury ho po pretekoch dlhšie preskúmavala, ale napokon trest nechala v platnosti. Nebyť penalizácie by Francúzi získali zlato.

Vodné športy

    Na snímke zľava slovenskí vodné slalomári.
    Na snímke zľava slovenskí vodné slalomári.
    Slováci nenapodobnili úspech žien. Zlaté medaily získalo v tesnom súboji Slovinsko
    dnes 23:35
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