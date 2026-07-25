Slovenky v elitnej konkurencii zaostali. Obe skončili až v piatej desiatke

Slovenská triatlonistka Diana Dunajská obsadila na podujatí World Triathlon Championship Series v Londýne 41. miesto v pretekoch elite žien.
Na víťaznú Francúzku Cassandre Beaugrandovú stratila 3:20 min. Ďalšia Slovenka Romana Gajdošová skončila na 43. priečke (+5:51).
Druhú pozíciu obsadila so stratou 5 sekúnd Nemka Lisa Tertschová a pódium doplnila Švédka Tilda Manssonová (+15 s).
V mužských pretekoch triumfoval Austrálčan Matthew Hauser o tri sekundy pred Portugalčanom Vascom Vilacom.
Tretie miesto obsadil so stratou 8 sekúnd Maďar Csongor Lehmann. Slovensko nemalo v mužskej kategórii zastúpenie.