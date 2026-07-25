Slovenky v elitnej konkurencii zaostali. Obe skončili až v piatej desiatke

Diana Dunajská.
Diana Dunajská. (Autor: olympic.sk)
TASR|25. júl 2026 o 20:55
ShareTweet0

Lepšou z nich bola Diana Dunajská.

Slovenská triatlonistka Diana Dunajská obsadila na podujatí World Triathlon Championship Series v Londýne 41. miesto v pretekoch elite žien.

Na víťaznú Francúzku Cassandre Beaugrandovú stratila 3:20 min. Ďalšia Slovenka Romana Gajdošová skončila na 43. priečke (+5:51).

Druhú pozíciu obsadila so stratou 5 sekúnd Nemka Lisa Tertschová a pódium doplnila Švédka Tilda Manssonová (+15 s).

V mužských pretekoch triumfoval Austrálčan Matthew Hauser o tri sekundy pred Portugalčanom Vascom Vilacom.

Tretie miesto obsadil so stratou 8 sekúnd Maďar Csongor Lehmann. Slovensko nemalo v mužskej kategórii zastúpenie.

Vodné športy

    Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská.
    Slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská.
    Opäť nechýbalo veľa. Slovenky sa v kajak krose stretli len v malom finále
    so 23:41
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Slovenky v elitnej konkurencii zaostali. Obe skončili až v piatej desiatke