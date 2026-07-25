Úspech slovenských slalomárov v rozjazdách. Do osemfinále postúpili takmer všetci

Zuzana Paňková.
Zuzana Paňková. (Autor: TASR)
TASR|25. júl 2026 o 20:40
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Eliška Mintálová neuspela v neskoršej repasáži.

Do vyraďovacej časti súťaže v kajak krose na MS vo vodnom slalome v americkom Oklahoma City sa prebojovali štyria slovenskí reprezentanti.

Soni Stanovskej, Zuzane Paňkovej, Dávidovi Skubíkovi a Martinovi Halčinovi sa to podarilo už v rozjazdách. Eliška Mintálová neuspela v neskoršej repasáži.

Osemnásťročný Skubík v silnej konkurencii ovládol svoju jazdu a podarilo sa to aj Paňkovej. Stanovská finišovala s prehľadom druhá v jazde č. 9.

Halčin v predposlednej jazde mužskej časti najprv skončil na nepostupovej priečke, no napokon sa posunul na 2. miesto na úkor Brazílčana Pedra Goncalvesa a vyhol sa tak repasáži.

V nej musela zabojovať Mintálová. V rozjazde dlho viedla, avšak pri bráne č.6 si vybrala rovnakú stranu ako ďalšie dve súperky a napokon finišovala tretia.

Rozhodcovia ju potom za nesprávny prechod treťou bránkou odsunuli na posledné miesto.

Počas druhého pokusu sa zopakoval podobný scenár a Mintálová obsadila opäť posledné miesto.

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