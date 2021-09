Po zvláštnom priebehu deklasoval konkurentov. Jung má štrnáste zlato z ME

"Nebola to jednoduchá cesta. V Nemecku pretekali skúsení a najlepší piloti v tejto kategórii, kde používame tie isté člny ako v nižších päťstovkách, mali výhodu tridsiatich koní navyše.

Dráha bola zvláštne postavená. Mali sme štyri bóje, krátke roviny, len na tých štyroch bójach bolo silné preťaženie, viac než 3G. Za 38 sekúnd sa tak udialo štyrikrát, bolo to teda oveľa náročnejšie."

Na súťažnú seniorskú dráhu sa už pripravuje aj syn Mariána Junga. Má 14 rokov, ale už v mládežníckych kategóriách získal medaily. Poškuľuje i po tých seniorských, kde zbiera cenné kovy aktuálne jeho 47-ročný otec.

"Už v šestnástich môže mladý Šimon nastupovať na preteky v seniorských kategóriách, ale bude to ešte pre neho veľmi ťažké. Kubatúry, ktoré jazdím ja, nie sú rozhodne detské. Mal by v nich pretekať už vyzretejší jazdec. Syn je však stále so mnou, tak sa budeme rok snažiť. Ak by to bolo v poriadku, išlo by o prelom a Jung mladší by mohol vystriedať staršieho," dodal Marián Jung.