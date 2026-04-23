Slovenky neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení. Čakajú ich duely o umiestnenie

Na snímke Janka Kurucová počas vodného póla žien. (Autor: TASR)
TASR|23. apr 2026 o 19:31
V A-skupine podľahli aj Chorvátsku a Malte.

II. divízia Svetového pohára - ženy

A-skupina:

Argentína - Slovensko 20:8 (8:2, 5:2, 4:1, 3:3)


Slovenské vodné pólistky neuspeli ani vo svojom treťom vystúpení na turnaji II. divízie Svetového pohára. Vo štvrtok podľahli v maltskej Gzire reprezentantkám Argentíny 8:20.

Slovenky vstúpili do turnaja v utorok vysokou prehrou 3:23 s Chorvátkami.

V stredu podľahli v A-skupine Malte 11:13 po pokutových hodoch, v riadnom hracom čase sa zápas skončil 11:11. V ďalšom priebehu turnaja ich čakajú duely o umiestnenie. 

Vodné športy

