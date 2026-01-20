Napínavý zápas musel rozhodnuť rozstrel. Maďari postúpili do semifinále

Vodní pólisti Maďarska si v utorok zabezpečili účasť medzi najlepšou štvorkou na ME v Belehrade.
V rozhodujúcom dueli o postup do semifinále zdolali obhajcov titulu Španielov 15:14 po rozstrele a v E-skupine obsadili so ziskom 11 bodov druhú priečku za domácim Srbskom.
To si na záver mohlo dovoliť aj prehru s Čiernou Horou (13:15), prvenstvo v skupine a účasť v semifinále malo istú už pred zápasom.
Úradujúci majstri sveta Španieli skončili v tabuľke tretí so ziskom 10 bodov a čaká ich boj o konečnú piatu priečku na ME.
Do semifinále postupujú prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšné štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie na šampionáte (o 5. až 11. miesto).
