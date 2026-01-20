Napínavý zápas musel rozhodnuť rozstrel. Maďari postúpili do semifinále

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|20. jan 2026 o 22:20
ShareTweet0

Úradujúci majstri sveta Španieli si zahrajú len o piate miesto.

Vodní pólisti Maďarska si v utorok zabezpečili účasť medzi najlepšou štvorkou na ME v Belehrade.

V rozhodujúcom dueli o postup do semifinále zdolali obhajcov titulu Španielov 15:14 po rozstrele a v E-skupine obsadili so ziskom 11 bodov druhú priečku za domácim Srbskom.

To si na záver mohlo dovoliť aj prehru s Čiernou Horou (13:15), prvenstvo v skupine a účasť v semifinále malo istú už pred zápasom.

Úradujúci majstri sveta Španieli skončili v tabuľke tretí so ziskom 10 bodov a čaká ich boj o konečnú piatu priečku na ME.

Do semifinále postupujú prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšné štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie na šampionáte (o 5. až 11. miesto).

ME vo vodnom póle v Belehrade:

Holandsko - Francúzsko 10:14 (1:3, 2:2, 2:4, 5:5)

Španielsko - Maďarsko 14:15 po rozstrele (3:3, 2:2, 3:3, 3:3 - 3:4)

Srbsko - Čierna Hora 13:15 (6:5, 4:3, 2:4, 1:3)

Vodné športy

    Ilustračná fotografia.
    Ilustračná fotografia.
    Napínavý zápas musel rozhodnuť rozstrel. Maďari postúpili do semifinále
    dnes 22:20
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Ďalšie športy»Vodné športy»Napínavý zápas musel rozhodnuť rozstrel. Maďari postúpili do semifinále