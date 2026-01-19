Grécki vodnopólisti si na ME zaistili semifinále, Chorváti deklasovali Turkov

Vodní pólisti Grécka zvíťazili v pondelkovom zápase na ME v Belehrade nad Talianskom 15:13 a s plným počtom bodov vedú tabuľku F-skupiny.
Majú tak už istotu účasti v semifinále. Vo večernom stretnutí Chorváti deklasovali Turecko 22:9 a udržali si druhú priečku, o skóre pred Talianmi, s ktorými sa v stredu pobijú o druhú semifinálovú miestenku.
Do najlepšej štvorky postúpia prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšnú štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie (o 5.-11. miesto).
ME vo vodnom póle v Belehrade:
F-skupina: