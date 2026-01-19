Grécki vodnopólisti si na ME zaistili semifinále, Chorváti deklasovali Turkov

Grécko je na čele skupiny F.

Vodní pólisti Grécka zvíťazili v pondelkovom zápase na ME v Belehrade nad Talianskom 15:13 a s plným počtom bodov vedú tabuľku F-skupiny.

Majú tak už istotu účasti v semifinále. Vo večernom stretnutí Chorváti deklasovali Turecko 22:9 a udržali si druhú priečku, o skóre pred Talianmi, s ktorými sa v stredu pobijú o druhú semifinálovú miestenku.

Do najlepšej štvorky postúpia prvé dva tímy z každej skupiny, zvyšnú štyri mužstvá budú bojovať o konečné umiestenie (o 5.-11. miesto).

ME vo vodnom póle v Belehrade:

F-skupina:

Gruzínsko - Rumunsko 10:15 (2:2, 4:4, 1:2, 3:7)

Grécko - Taliansko 15:13 (2:1, 4:3, 4:3, 5:6)

Chorvátsko - Turecko 22:9 (6:1, 5:2, 6:4, 5:2)

