Čierna Hora dokázala zdolať Francúzov, postupujú aj Maďari. Izrael nezískal ani bod

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. jan 2026 o 22:19
Z C-skupiny postúpili tímy Srbska, Španielska a Holandska.

Vodní pólisti Čiernej Hory triumfovali v stredajšom zápase základnej C-skupiny na ME v Belehrade nad Francúzskom 13:12.

Spoločne s Francúzmi a Maďarmi sa prebojovali do vyraďovacej fázy. Na poslednom 4. mieste v „áčku“ sa umiestnili reprezentanti Malty, ktorých čaká boj o 13.-16. miesto.

Z C-skupiny postúpili tímy Srbska, Španielska a Holandska. Na poslednom mieste sa umiestnili reprezentanti Izraela, ktorí nezískali ani bod.

Slovenských reprezentantov čaká vo štvrtok o 12.45 h záverečný tretí zápas D-skupiny proti Turecku, ktorý rozhodne o tom, ktorý z týchto tímov postúpi do vyraďovacej fázy.

ME v Belehrade - výsledky:

A-skupina:

Malta - Maďarsko 6:21 (2:4, 2:7, 2:5, 0:5)

Francúzsko - Čierna Hora 12:13 (3:3, 3:7, 2:2, 4:1)

C-skupina:

Izrael - Srbsko 9:19 (3:4, 3:5, 1:3, 2:7)

Holandsko - Španielsko 7:14 (2:3, 2:4, 2:5, 1:2)

    dnes 22:19
