Čierna Hora dokázala zdolať Francúzov, postupujú aj Maďari. Izrael nezískal ani bod

Vodní pólisti Čiernej Hory triumfovali v stredajšom zápase základnej C-skupiny na ME v Belehrade nad Francúzskom 13:12.
Spoločne s Francúzmi a Maďarmi sa prebojovali do vyraďovacej fázy. Na poslednom 4. mieste v „áčku“ sa umiestnili reprezentanti Malty, ktorých čaká boj o 13.-16. miesto.
Z C-skupiny postúpili tímy Srbska, Španielska a Holandska. Na poslednom mieste sa umiestnili reprezentanti Izraela, ktorí nezískali ani bod.
Slovenských reprezentantov čaká vo štvrtok o 12.45 h záverečný tretí zápas D-skupiny proti Turecku, ktorý rozhodne o tom, ktorý z týchto tímov postúpi do vyraďovacej fázy.
ME v Belehrade - výsledky:
A-skupina:
Malta - Maďarsko 6:21 (2:4, 2:7, 2:5, 0:5)
Francúzsko - Čierna Hora 12:13 (3:3, 3:7, 2:2, 4:1)
C-skupina: