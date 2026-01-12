Domáci Srbi vedú skupinu, v šlágri zdolali obhajcov titulu zo Španielska

Bez straty bodu zostávajú Maďari.

Srbskí vodní pólisti zdolali v pondelkovom šlágri ME v Belehrade obhajcov titulu a úradujúcich majstrov sveta Španielov tesne 12:11.

Domáci reprezentanti a olympijskí víťazi z Paríža 2024 sa s piatimi bodmi dostali na čelo tabuľky C-skupiny, Španieli klesli na tretiu priečku. Druhí sú Holanďania, ktorí si poradili s Izraelom 19:11.

V A-skupine Maďari zvíťazili nad Čiernou Horou 13:10 a zostávajú bez straty bodu. V priamom súboji o postup do nadstavbovej časti uspeli Francúzi, ktorí zdolali Maltu 22:13. Ďalej idú tri najlepšie tímy zo skupiny, štvrtý bude bojovať o 13.-16. miesto.

ME v Belehrade - výsledky:

A-skupina:

Malta - Francúzsko 13:22 (4:6, 2:5, 3:6, 4:5)

Maďarsko - Čierna Hora 13:10 (4:3, 4:1, 3:1, 2:5)

C-skupina:

Holandsko – Izrael 19:11 (4:3, 5:0, 5:5, 5:3)

Španielsko – Srbsko 11:12 (3:3, 2:3, 2:3, 4:3)

