Slováci pri rozlúčke Pekaríka remizovali. Oznámkujte ich výkon po remíze s Čiernou Horou

Na snímke vpravo Róbert Boženík (Slovensko) strieľa prvý gól Slovenska počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora.
Na snímke vpravo Róbert Boženík (Slovensko) strieľa prvý gól Slovenska počas prípravného futbalového zápasu Slovensko - Čierna Hora. (Autor: TASR)
Sportnet|5. jún 2026 o 20:32
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Oznámkujte slovenských futbalistov za výkon v prípravnom zápase proti Čiernej Hore.

Slovenskí reprezentanti remizovali v Košiciah v prípravnom zápase s Čiernou Horou 2:2.

Góly strelili Róbert Boženík a Ondrej Duda. Duel priniesol rozlúčku obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou, v stretnutí odohral úvodných 22 minút.

Debut v najcennejšom drese absolvoval brankár Jakub Surovčík, ktorý odchytal celý zápas a aj útočník Roman Čerepkai, ten sa dostal na ihrisko v 75. minúte.

Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Čiernou Horou. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.

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