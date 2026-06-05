Slováci pri rozlúčke Pekaríka remizovali. Oznámkujte ich výkon po remíze s Čiernou Horou

Slovenskí reprezentanti remizovali v Košiciah v prípravnom zápase s Čiernou Horou 2:2.
Góly strelili Róbert Boženík a Ondrej Duda. Duel priniesol rozlúčku obrancu Petra Pekaríka s reprezentáciou, v stretnutí odohral úvodných 22 minút.
Debut v najcennejšom drese absolvoval brankár Jakub Surovčík, ktorý odchytal celý zápas a aj útočník Roman Čerepkai, ten sa dostal na ihrisko v 75. minúte.
Kto zaujal, od koho ste čakali viac a kto sklamal? Oznámkujte Slovákov za výkon proti Čiernou Horou. Najvyššia známka je 10, najnižšia 1.