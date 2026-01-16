Slováci sú na ME vo vodnom póle stále bez výhry, podľahli aj Slovincom

Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle prehrali vo svojom úvodnom vystúpení v skupine o 13. - 16. miesto na ME v Belehrade so Slovincami 13:14 po rozstrele.
V riadnom hracom čase sa duel skončil nerozhodne 10:10, Slováci tak získali do tabuľky jeden bod.
Duel priniesol mimoriadne vyrovnaný boj, Slováci v druhej štvrtine viedli 6:4, no to bol jediný moment, kedy bolo skóre o dva góly.
Slovinci ešte do konca druhej osemminútovky vyrovnali na 6:6. V závere riadnej hracej doby viedli Slovinci, no Lukáš Seman 19 sekúnd pred klaksónom vyrovnal a zariadil rozstrel.
V ňom zaváhali v prvej sérii Samuel Baláž a v piatej Marco Mihal. Skórovali Marek Tkáč, Seman a Maroš Tkáč.
V sobotu nastúpia Slováci proti Malte a o deň neskôr proti Izraelu. Oba zápasy sú na programe o 12.45 h.
ME v Belehrade - skupina o 13. - 16. miesto:
Slovinsko - Slovensko 14:13 po rozstrele (3:3, 3:3, 3:3, 1:1 - 4:3)
Góly SR: Ďurík a Marek Tkáč po 3, Seman 2, Maroš Tkáč a Baláž po 1, v rozstrele: Marek Tkáč, Seman, Maroš Tkáč