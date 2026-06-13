Slovenskí reprezentanti si vybojovali finále. O medaily zabojuje Beňuš aj Stanovská

Do finále C1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu postúpili dve slovenské lode.
Medzi najlepšiu dvanástku sa dostala Soňa Stanovská, ktorá obsadila v kvalifikácii 8. miesto.
V mužskej súťaži sa vo finále predstaví Matej Beňuš, ktorý bol v kvalifikácii deviaty.
Stanovská stratila 4,45 sekundy na najrýchlejšiu Monicu Doriovú z Andorry.
Emanuela Luknárová figurovala s mankom 13,59 sekundy na 32. priečke.
Tretia Slovenka Zuzana Paňková skončila po 50-sekundovej penalizácii na 41. pozícii.
Finále je na programe v sobotu o 14.36 h.
Beňuš mal vo finálovom čase 102,16 sekundy zarátané aj dve trestné sekundy.
Kvalifikáciu ovládol Nemec Sideris Tasiadis, na ktorého stratil Beňuš 4,79 sekundy.
Na 21. mieste skončil Dominik Egyházy (+6,44), Marko Mirgorodský bol klasifikovaný na 54. priečke po päťdesiatke na záverečnej bránke.
Finále je na programe v sobotu o 15.15 h.