Slovenskí reprezentanti si vybojovali finále. O medaily zabojuje Beňuš aj Stanovská

Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš.
Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš. (Autor: TASR)
TASR|13. jún 2026 o 14:34
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Slovensko bude mať vo finále C1 v Augsburgu dve zastúpenia.

Do finále C1 na podujatí Svetového pohára vo vodnom slalome v nemeckom Augsburgu postúpili dve slovenské lode.

Medzi najlepšiu dvanástku sa dostala Soňa Stanovská, ktorá obsadila v kvalifikácii 8. miesto.

V mužskej súťaži sa vo finále predstaví Matej Beňuš, ktorý bol v kvalifikácii deviaty.

Stanovská stratila 4,45 sekundy na najrýchlejšiu Monicu Doriovú z Andorry.

Emanuela Luknárová figurovala s mankom 13,59 sekundy na 32. priečke.

Tretia Slovenka Zuzana Paňková skončila po 50-sekundovej penalizácii na 41. pozícii.

Finále je na programe v sobotu o 14.36 h.

Beňuš mal vo finálovom čase 102,16 sekundy zarátané aj dve trestné sekundy.

Kvalifikáciu ovládol Nemec Sideris Tasiadis, na ktorého stratil Beňuš 4,79 sekundy.

Na 21. mieste skončil Dominik Egyházy (+6,44), Marko Mirgorodský bol klasifikovaný na 54. priečke po päťdesiatke na záverečnej bránke.

Finále je na programe v sobotu o 15.15 h.

Vodné športy

    Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš.
    Slovenský vodný slalomár Matej Beňuš.
    Slovenskí reprezentanti si vybojovali finále. O medaily zabojuje Beňuš aj Stanovská
    dnes 14:34
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