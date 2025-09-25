Slovenský pohár vyvrcholí v košickom NOC, obhajca titulu bude chýbať

KOŠICE. Bez víťaza uplynulých dvoch ročníkov sa počas posledného septembrového víkendu uskutoční 25. ročník Slovenského pohára vo vodnom póle mužov.
Rekordný, 19-násobný držiteľ titulu KVP Nováky bude v tom čase štartovať na turnaji v Portugalsku a po troch rokoch tak bude mať Slovenský pohár nového víťaza.
O prvenstvo sa popasuje šesť tímov, pričom v pozícii favorita sú Slávia UK Bratislava a aj domáci ŠK Hornets Košice.
Dejiskom úvodných dvoch dní a aj súboja o 5. miesto bude košické kúpalisko Červená hviezda, zápasy o 1. a 3. miesto sa uskutočnia v Národnom olympijskom centre vodných športov Košice (NOCKE).
Domáci Hornets sú nielen jeden z favoritov, ale zároveň aj organizátor turnaja: „Slovenský pohár vo vodnom póle mužov nie je každodenná záležitosť a ak sa nemýlim, tak od vzniku Slovenskej republiky to bude len štvrtýkrát, keď sa uskutoční Košiciach.
Verím, že to bude zároveň aj pekná prezentácia novučičkého NOCKE a bazéna, v ktorom odohráme finále a zápas o 3. miesto. Papierovo by sme v jednej skupine mali byť favoritmi my a v druhej Slávia, ale chlapcov neustále upozorňujem na to, že v niektorých dueloch, v ktorých sme boli papieroví favoriti, sme sa vedeli trápiť.
Musíme byť absolútne koncentrovaní a dať do toho naozaj maximum, aby sme nedopustili nejaký prekvapujúci výsledok,“ uviedol tréner ŠK Hornets Košice Karol Bačo, ktorý vzhľadlom k neúčasti Novák vytvoril pre turnaj Slovenského pohára aj B-tím Hornets. V pozícii trénerov ho povedú Tamás Eschwig-Hajts a Alexander Nagy.
Kapitán bratislavskej Slávie Michal Hruška netajil finálové ambície: „Príprava na tento ročník Slovenského pohára prebiehala oveľa lepšie ako v uplynulých dvoch rokoch, pretože už nemusíme dochádzať do Šamorína, ale sme späť na Pasienkoch a to zlepšilo tréningovú disciplínu.
Dúfame, že sa to prejaví aj na výkonoch. Máme ambíciu dostať sa do finále a tam hrať tak, aby sme sa nemuseli hanbiť. Slovenským pohárom chceme otvoriť sezónu tak, aby sme motivovali našich chlapcov na celý rok a aby videli, že tá práca, ktorú doteraz odviedli, má zmysel a treba v nej pokračovať,“ konštatoval Hruška
Program Slovenského pohára 2025
piatok 26. septembra (kúpalisko Červená hviezda, Košice):
Pirana SC Topoľčany - ŠK Hornets Košice "B" /16.30/
KVP Kúpele Piešťany - PVK Vrútky /18.00/
sobota, 27. septembra (kúpalisko Červená hviezda, Košice):
ŠK Hornets Košice - KVP Kúpele Piešťany /9.00/
Slávia UK Bratislava - Pirana SC Topoľčany /10.30/
PVK Vrútky - ŠK Hornets Košice /16.30/
ŠK Hornets Košice "B" - Slávia UK Bratislava /18.00/
nedeľa, 28. septembra (NOCKE, Košice):
o 3. miesto /8.00/
finále /9.15/
o 5. miesto /9.30, kúpalisko Červená hviezda, Košice)