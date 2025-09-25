Slovenský pohár vyvrcholí v košickom NOC, obhajca titulu bude chýbať

Ilustračná fotografia. (Autor: TASR/AP)
TASR|25. sep 2025 o 14:42
V pozícii favorita sú Slávia UK Bratislava aj domáci ŠK Hornets Košice.

KOŠICE. Bez víťaza uplynulých dvoch ročníkov sa počas posledného septembrového víkendu uskutoční 25. ročník Slovenského pohára vo vodnom póle mužov.

Rekordný, 19-násobný držiteľ titulu KVP Nováky bude v tom čase štartovať na turnaji v Portugalsku a po troch rokoch tak bude mať Slovenský pohár nového víťaza.

O prvenstvo sa popasuje šesť tímov, pričom v pozícii favorita sú Slávia UK Bratislava a aj domáci ŠK Hornets Košice.

Dejiskom úvodných dvoch dní a aj súboja o 5. miesto bude košické kúpalisko Červená hviezda, zápasy o 1. a 3. miesto sa uskutočnia v Národnom olympijskom centre vodných športov Košice (NOCKE).

Domáci Hornets sú nielen jeden z favoritov, ale zároveň aj organizátor turnaja: „Slovenský pohár vo vodnom póle mužov nie je každodenná záležitosť a ak sa nemýlim, tak od vzniku Slovenskej republiky to bude len štvrtýkrát, keď sa uskutoční Košiciach.

Verím, že to bude zároveň aj pekná prezentácia novučičkého NOCKE a bazéna, v ktorom odohráme finále a zápas o 3. miesto. Papierovo by sme v jednej skupine mali byť favoritmi my a v druhej Slávia, ale chlapcov neustále upozorňujem na to, že v niektorých dueloch, v ktorých sme boli papieroví favoriti, sme sa vedeli trápiť.

Musíme byť absolútne koncentrovaní a dať do toho naozaj maximum, aby sme nedopustili nejaký prekvapujúci výsledok,“ uviedol tréner ŠK Hornets Košice Karol Bačo, ktorý vzhľadlom k neúčasti Novák vytvoril pre turnaj Slovenského pohára aj B-tím Hornets. V pozícii trénerov ho povedú Tamás Eschwig-Hajts a Alexander Nagy.

Kapitán bratislavskej Slávie Michal Hruška netajil finálové ambície: „Príprava na tento ročník Slovenského pohára prebiehala oveľa lepšie ako v uplynulých dvoch rokoch, pretože už nemusíme dochádzať do Šamorína, ale sme späť na Pasienkoch a to zlepšilo tréningovú disciplínu.

Dúfame, že sa to prejaví aj na výkonoch. Máme ambíciu dostať sa do finále a tam hrať tak, aby sme sa nemuseli hanbiť. Slovenským pohárom chceme otvoriť sezónu tak, aby sme motivovali našich chlapcov na celý rok a aby videli, že tá práca, ktorú doteraz odviedli, má zmysel a treba v nej pokračovať,“ konštatoval Hruška

Program Slovenského pohára 2025

piatok 26. septembra (kúpalisko Červená hviezda, Košice):

Pirana SC Topoľčany - ŠK Hornets Košice "B" /16.30/

KVP Kúpele Piešťany - PVK Vrútky /18.00/

sobota, 27. septembra (kúpalisko Červená hviezda, Košice):

ŠK Hornets Košice - KVP Kúpele Piešťany /9.00/

Slávia UK Bratislava - Pirana SC Topoľčany /10.30/

PVK Vrútky - ŠK Hornets Košice /16.30/

ŠK Hornets Košice "B" - Slávia UK Bratislava /18.00/

nedeľa, 28. septembra (NOCKE, Košice):

o 3. miesto /8.00/

finále /9.15/

o 5. miesto /9.30, kúpalisko Červená hviezda, Košice)

Vodné športy

