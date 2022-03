Meno Weiss je výnimočné a vždy bude. Má silu, tvrdí Weiss

Vladimír Weiss st. a Vladimír Weiss ml. (Autor: TASR)

Boli by sme hlupáci, ak by sme to premrhali, tvrdí tréner Slovana.

BRATISLAVA. Taký typ futbalistu sa rodí u nás veľmi zriedka. Skôr pripomína mix chorvátskeho a juhoamerického dribléra. Po slovenských trávnikoch dnes nebehá nikto lepší ani talentovanejší. Tridsaťdvaročný Vladimír Weiss junior je výnimočný hráč, aj keď s nálepkou problémový. Vznetlivý. Kontroverzný. Arogantný. Odkedy (od mája 2021) ho v Slovane opäť vedie jeho otec rovnakého mena, zdá sa, že skrotol. Vyhýba sa problémov, alebo sa možno lepšie skrýva. Zato na ihrisku predvádza famózne veci. Súvisiaci článok Slovan otočil zápas v Žiline. Weiss strelil dva góly a na jeden prihral V prvom zápase nadstavbovej časti Fortuna Ligy vyhral uplynulý víkend Slovan na pôde MŠK Žilina 3:2. Najvyššia slovenská súťaž nemá najlepší kredit, ale zápas v Žiline nadchol. Bol najlepší v tejto sezóne. Weiss urobil detail „Po každom zápase so Žilinou hovorím, jej chlapci sú šikovní," priznal Weiss najmladší. Platový nepomer jasne v prospech hráčov Slovana však nebol v nedeľu takmer vidieť. Úradujúci majster nebol lepší ako tím žilinských mladíkov s vekovým priemerom 21,5 roka. Až na jedného hráča, Weiss junior. Ofenzívny stredopoliar Slovana ukázal xfaktor, práve on urobil rozdiel. „Rozhodol detail. Aj sme vedeli, čoho je Vlado schopný. Boli sme na to pripravení, ale urobil to fantasticky. Vyrovnal zápas a dostal nás do zložitej situácie,“ priznal tréner Žiliny Peter Černák. Weiss? To je na Slovensku častá a aktuálna téma. V dobrom aj v zlom. Otec a syn. Ten patrí k najlepším hráčom v dejinách samostatnosti, ale sotva nájdete slovenského reprezentanta s vyšším egom. Berie aj zlú reklamu A tiež takého, ktorý má za sebou viac škandálov. „Nikdy ma to netrápilo. Aj zlá reklama je reklama. Nie som taký, ako ma bulvár vykresľuje,“ tvrdil Weiss v rozhovore pre magazín XFootball. Dočítajte tento článok

