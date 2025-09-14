Forster končí na MS už v rozbehoch. Za svojím osobným maximom výrazne zaostala

Viktória Forster počas rozbehov an MS v Tokiu 2025.
Viktória Forster počas rozbehov an MS v Tokiu 2025. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. sep 2025 o 07:12
Celkovo obsadila 34. miesto, čo bolo o päť miest lepšie ako v hladkej stovke.

TOKIO. Slovenskej atlétke Viktórii Forster sa nepodarilo na majstrovstvách sveta v Tokiu postúpiť do semifinále ani v behu na 100 m prekážok.

V nedeľňajšom úvodnom rozbehu obsadila 6. miesto v čase 13,18 s a nedostala sa medzi trojicu postupujúcich priamo, ani šesť postupujúcich časom.

Priamy postup z úvodného rozbehu zabezpečoval čas 12,94, ktorý dosiahla tretia postupujúca Sarah Lavinová z Írska.

V semifinále sa predstaví aj Luca Kozáková, maďarská reprezentantka finišovala štvrtá a postúpila na základe času (12,96). Práve pod výkonom Kozákovej bola čiara šiestich postupujúcich s časom.

Zverenka trénerky Kataríny Adlerovej nechala Kozákovú za sebou pri triumfe na augustovom mítingu P-T-S v Banskej Bystrici, kde posunula vlastný slovenský rekord na 12,63. Za týmto časom zaostala v japonskej metropole o 55 stotín sekundy.

Víťazkou úvodného rozbehu sa stala Američanka Masai Russellová, ktorá dobehla v čase 12,53.

Forsterovej nevyšlo účinkovanie na svetovom šampionáte podľa jej predstáv. Na hladkej stovke takisto skončila už v rozbehoch.

MS v Tokiu

Ženy - 100 m prek.:

I. rozbeh: 1. Masai Russellová (USA) 12,53 s, 2. Marione Fourieová (JAR) 12,86, 3. Sarah Lavinová (Ír.) 12,94,... 6. Viktória Forster (SR) 13,18

