Chladoňová útočila so šrámami na tvári. Fotku si odložím, začína sa iný svet, vraví tréner

BRATISLAVA. Viktória Chladoňová v rozhovore pre Sportnet priznala, že jedným z jej cieľov je na MS v cyklistike triumfovať v ženskej kategórii elite. Je to odvážne, ambiciózne, ale po jej výsledkoch v tomto roku rozhodne nie je nereálne. Vo svojej poslednej juniorskej sezóne získala ako 17-ročná až päť cenných kovov z vrcholných podujatí, z toho štyri na MS. Program a výsledky MS v cyklistike 2024 Ukázala výnimočnú všestrannosť, keď bola na pódiu v cyklokrose, horskej cyklistike, časovke a napokon aj v cestných pretekoch s hromadným štartom.

V Zürichu potvrdila skvelú formu a chýbalo málo, aby si obliekla dúhový dres pre juniorskú majsterku sveta. V šprinte získala bronz, keď nestačila len na Paulu Ostizovú a víťaznú Cat Fergusonovú.

Vedela, kedy príde jej čas Chladoňovú spočiatku nebolo vidno a aj televíznym kamerám ušiel jej pád v úvode pretekov. Po ňom mala krvavé šrámy pod nosom a na brade. "Po štarte to bolo veľmi hektické. Dosť sa tam baby tlačili a asi na štvrtom kilometri som spadla. Nebolo to nič vážne a dotiahla som sa späť do balíka," povedala pre Slovenský zväz cyklistiky.

Napriek pádu a nepríjemnému daždivému počasiu jazdila pokojne a s rozvahou, čo ocenil aj reprezentačný tréner Jakub Vančo. Pohybovala sa na dobrých pozíciách a zbytočne nemrhala silami. Na mokrej vozovke síce mala problémy v zjazde, no kontakt so skupinou favoritiek nestratila. S trénerom boli dohodnutí, že kľúčové momenty pretekov prídu po prvom prejazde cieľovým priestorom.

"Po tom nasledovala stena a za ňou dlhší kopec, kde som sa snažila rozhodnúť preteky, čo sa mi aj podarilo. Zostali sme vpredu iba tri. V šprinte som dala do toho maximum a som veľmi šťastná, že sa mi podarilo získať bronzovú medailu," povedala Chladoňová. VIDEO: Záver pretekov junioriek na MS v cyklistke 2024

"Jej čas mal prísť v prudkých stúpaniach, kde mala začať tvoriť preteky. To sa aj stalo a až na dve pretekárky utrhla všetky ostatné súperky. Viki bola v pozícii favoritky, súperky ju poznajú a vedia, čoho je schopná. Dobre bolo, že Cat Fergusonová nehrala 'mŕtveho chrobáka' a spolupracovala. Vďaka tomu si vytvorili dostatočný náskok," povedal Vančo. V šprinte urobila maximum V samotnom šprinte bola najsilnejšia britská pretekárka. Fergusonová si bola vedomá svojich kvalít a po zlate v časovke ovládla aj hromadný štart. "Som naozaj veľmi šťastná. Vždy som sa chcela stať majsterkou sveta na ceste. Vlani som skončila v Glasgowe druhá, čo ma veľmi bolelo. V závere sme taktizovali. Keď som však uvidela vzadu Megan (Arensovú, pozn.) tak som si pomyslela, že sa už musím pustiť do šprintu. Bola som si istá a vedela, že som najrýchlejšia," povedala víťazná Britka.

Napriek tomu, že Chladoňová nie je šprintérka, sa jej takmer podarilo zdolať Španielku Ostizovú. V jej neprospech rozhodlo zopár centimetrov. Pri pohľade na cieľovú fotografiu jej tréner Ján Bether povedal: "Túto fotku si odložím. Končí sa ňou jej juniorská kariéra a začína sa iný svet cyklistiky.

Cat Fergusonová, Paula Ostizová a Viktória Chladoňová v cieli MS v cestnej cykistike 2024. (Autor: Reprofoto Eurosport)

Iba 17-ročná Slovenka predviedla na jej možnosti výborný šprint. Potešila ním a zároveň prekvapila svojho trénera i toho reprezentačného. "Čokoľvek lepšie ako tretie miesto by nás asi prekvapilo. Šprint bol veľmi dobrý, dokonca 'hodila bicykel' na páske," hovoril Vančo. "Urobila to najlepšie, čo mohla a posunula sa aj po taktickej stránke. Nedávno by ešte bola nervózna, nastupovala skôr a neverila by si. Teraz išla profesorsky, nedala sa vyprovokovať a išla v háku. Stavila na krátky špurt, ale Fergusonová má väčšiu dynamiku. Škoda, lebo pár centimetrov ju delilo od striebra," doplnil Bether pre STVR.

Už budúci rok na Gire? Chladoňová patrila k favoritkám pretekov a hoci jej zvlnený profil vyhovoval, privítala by ešte o niečo náročnejšie stúpania. "Kopcovitá trať bola pre ňu výhodou, ale stúpania boli príliš krátke na to, aby sa zbavila všetkých svojich súperiek. Myslím si, že keby boli dlhšie, tak by prišla do cieľa sama," uviedol Bether. Jeho zverenku na jeseň čakajú cyklokrosové preteky, no už v kategórii žien, respektíve do 23 rokov. Od roku 2025 už bude súčasťou tímu Visma Lease a Bike, s ktorým podpísala trojročný kontrakt.

Päť medailí slovenskej cyklistky Viktórie Chladoňovej z juniorských MS a ME v roku 2024. (Autor: Soňa Niková, TASR/AP)

"V cyklokrose urobila veľký progres, čo nám dodáva optimizmus, že aj v kategórii U23 bude konkurencieschopná. Ženská špička je ešte vyššie. Čo sa týka cestnej cyklistiky, ak absolvuje bez zranenia či choroby zimnú prípravu a opäť sa posunie vpred, tak verím, že by sa budúci rok mohla v nejakej tímovej úlohe predstaviť na Giro d'Italia," skonštatoval Bether. Ani Vančo nepochybuje o svetlej budúcnosti Viktórie Chladoňovej, no tiež upozorňuje na náročnosť prechodu z juniorskej do svetovej ženskej cyklistiky.