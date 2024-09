Fantastický úspech Chladoňovej. Na MS si vybojovala ďalšiu medailu

Viktória Chladoňová si na majstrovstvách sveta v cyklistike v Zürichu vybojovala v cestných pretekoch bronzovú medailu. Je to jej piata medaila v tomto roku. Okrem toho je to historicky prvá medaila na MS v kategórii juniorov v cestných pretekoch pre Slovensko.

Sedemnásťročná slovenská reprezentantka celé preteky ukazovala, že na kopcovitej trati patrí medzi favoritky. Preteky poznačilo daždivé počasie, no Slovenka jazdila skúsene a aktívne.

Striebro len veľmi tesne získala Španielka. Chladoňovej chýbali len centimetre k druhej priečke. V šprinte však bola z trojice najslabšia. Takticky to urobila vzhľadom na svoje schopnosti najlepšie.

Tréner priblížil, že Chladoňová by mala väčšie šance na titul, ak by boli na trati MS o niečo dlhšie stúpania. Práve v nich sa dokázala odpútať od súperiek. Naopak v šprinte nemá zatiaľ takú dynamiku.

"Musím jej pogratulovať. Po stránke výkonnostno-taktickej to zvládla. Buďme radi za tento obrovský úspech. Ale aj sme videli, na čom všetkom treba zapracovať, aby sa presadila do budúcnosti aj v kategórii elite," hodnotil záver pretekov pre verejnoprávnu televíziu tréner Chladoňovej Ján Bether.

Na ME získala v časovke bronz. V rovnakej disciplíne na MS v Zürichu pridala striebro. V cestných pretekoch si vybojovala bronz. Jej medailová zbierka v tomto roku je unikátna. Získala 5 medailí v 4 rôznych disciplínach.

Od budúcej sezóny bude mladá Slovenka jazdiť v drese jedného z najsilnejších tímov sveta Visma Lease a Bike.

"Ak absolvuje zimnú prípravu bez obmedzení, znovu sa môže výkonnostne posunúť. Myslím, že už budúci rok by mohla ísť aj veľké preteky ako napríklad Giro a že by mohla zvládnuť úlohy, ktoré jej tím pridelí. Má na to našliapnuté vzhľadom na výkonnostný progres v tomto roku," predpovedá Ján Bether.

Majstrovstvá sveta pokračujú v piatok cestnými pretekmi mužov do 23 rokov. Bronz bude obhajovať v tejto kategórii Martin Svrček.

Preteky mužov elite sa pôjdu v nedeľu. V hlavnej kategórii bude mať Slovensko jediného zástupcu – Lukáša Kubiša.