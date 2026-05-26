    1 - 8
    0:3, 1:2, 0:3
    Lotyšsko si zaistilo postup do štvrťfinále. Potvrdilo rolu favorita a súperovi nedalo šancu

    Hokejisti Lotyšska oslavujú gól proti Maďarsku na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (6)
    Hokejisti Lotyšska oslavujú gól proti Maďarsku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|26. máj 2026 o 14:38
    Lotyšsko dnes zdolalo Maďarsko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Maďarsko - Lotyšsko 1:8 (0:3, 1:2, 0:3)

    Góly: 38. Nemes (Hadobás, Horváth) - 10. Balcers (Vilmanis, Tralmaks), 19. Smirnovs (Zile, Andersons), 20. Tralmaks (Egle, Dzierkals), 28. Andersons (Batna, Krastenbergs), 35. Tumanovs (Andzans, Smirnovs), 55. Krastenbergs (Egle, Andzans), 58. Vilmanis (Balcers), 59. Vilmanis (Šmits, Tralmaks).

    Rozhodcovia: MacFarlane (USA), Ofner (Rak.) - Beresford (V. Brit), Schlegel (Švaj.), vylúčení: 5:2 na 2 min., presilovky: 0:3, oslabenia: 0:1

    Diváci: 7485 

    Maďarsko: Bálizs – Kiss, Stipsicz, Hadobás, M. Horváth, Ortenszky, Garát, Tornyai – Terbócs, Sebők, Erdély – B. Horváth, Szongoth, Nemes – Sofron, Hári, Papp – Vincze, Nagy, Sárpátki – Ravasz

    Lotyšsko: Gudlevskis – Cibulskis, Šmits, Freibergs, Andzans, Mamčics, Zile, Tumanovs – Balcers, Smirnovs, Vilmanis – Dzierkals, Egle, Tralmaks – Andersons, Batna, Krastenbergs – Lapinskis, Prohorenkovs, Skrastinš – Buncis

    Hokejisti Lotyšska zvíťazili v záverečnom vystúpení v skupine A MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku nad Maďarskom 8:1.

    Triumfom si zabezpečili miestenku vo štvrťfinále, po siedmich dueloch majú na konte 12 bodov a v neúplnej tabuľke sú na priebežnej tretej pozícii.

    Maďarsko sa lúči s podujatím na siedmej priečke, jedným víťazstvom si udržalo aj na ďalší rok príslušnosť medzi svetovou elitou. 

    Lotyši položili základ úspechu už v prvej tretine, keď sa v priebehu desiatich minút postupne presadili Rudolfs Balcers, Deniss Smirnovs a Eduards Tralmaks. Celkovo sa presadilo sedem rôznych strelcov.

    VIDEO: Zostrih zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    6
    6
    0
    0
    0
    35:5
    18
    2
    FínskoFínskoFIN
    6
    6
    0
    0
    0
    29:7
    18
    3
    LotyšskoLotyšskoLAT
    7
    4
    0
    0
    3
    24:17
    12
    4
    NemeckoNemeckoGER
    7
    3
    0
    1
    3
    23:22
    10
    5
    RakúskoRakúskoAUT
    6
    3
    0
    0
    3
    16:25
    9
    6
    USAUSAUSA
    6
    2
    1
    0
    3
    21:20
    8
    7
    MaďarskoMaďarskoHUN
    7
    1
    0
    0
    6
    14:38
    3
    8
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    7
    0
    0
    0
    7
    7:35
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Lotyšsko malo od úvodného buly herne navrch, ale na gólovú radosť si muselo počkať až do polovice prvej tretiny.

    Prvú ponúknutú presilovku v zápase využil Balcers na otvorenie streleckého účtu stretnutia. Rovnako vyťažil z prevahy na ľade Smirnovs a Maďari už prehrávali dvojgólovým rozdielom. Ešte pred koncom úvodnej 20-minútovky navyše pridal tretí lotyšský zásah Tralmaks.

    II. tretina:

    Podobne vyzerala druhá tretina, o ďalšie dva góly Lotyšov sa postarali Andersons a Tumanovs. Maďari dokázali v závere druhej tretiny znížiť na 1:5, keď sa presadil Nemes.

    Fotogaléria zo zápasu Maďarsko - Lotyšsko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Lotyšský hráč Oskars Lapinskis (vpravo) bojuje o puk s Maďarom Bencem Stipsiczom počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Lotyšský hráč Eduards Tralmaks (vľavo) bojuje o puk s Maďarom Csanadom Ravaszom počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko na MS v ľadovom hokeji v Zürichu.
    Zľava: maďarský brankár Bence Balizs, lotyšský hráč Filips Buncis, maďarský hráč Gábor Tornyai a lotyšský hráč Rudolfs Balcers bojujú o puk počas zápasu základnej skupiny A na Majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Maďarskom a Lotyšskom v Zürichu.
    Lotyšský hráč Eduards Tralmaks (vpravo) bojuje o puk s maďarským hráčom Tamásom Sárpátkim (vľavo) počas zápasu základnej skupiny A na Majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Maďarskom a Lotyšskom v Zürichu.
    6 fotografií
    Lotyšský hráč Deniss Smirnovs (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi po strelení druhého gólu počas zápasu základnej skupiny A na Majstrovstvách sveta mužov v ľadovom hokeji IIHF 2026 medzi Maďarskom a Lotyšskom v Zürichu.

    III. tretina:

    V poslednej časti zvýraznili výrazné lotyšské víťazstvo Krastenbergs a dvakrát Vilmanis.

    Hlasy po zápase

    Toms Andersons, útočník Lotyšska: „Je to skvelý pocit. S týmto mladým kolektívom len málokto veril v postup z tejto skupiny. Som skutočne šťastný z tímovej chémie a do ďalšieho stretnutia ideme s cieľom vyhrať.“

    János Hári, útočník Maďarska: „Tento šampionát je veľká vec pre popularitu športu. Verím, že o rok sa nám podarí získať dve víťazstvá. Našim cieľom je, aby sme sa podobne ako Rakúsko pred rokom dostali aj my do štvrťfinále. Vždy chcete urobiť jeden krok dopredu.“

    Program MS v hokeji 2026 - utorok, 26. mája

    26.05. 12:20
    | Skupina B
    Nórsko na MS v hokeji 2026
    Nórsko
    4 PP - 3
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    26.05. 12:20
    | Skupina A
    Maďarsko na MS v hokeji 2026
    Maďarsko
    1 - 8
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    26.05. 16:20
    | Skupina B
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    0 - 0
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    26.05. 16:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    0 - 0
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    26.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    26.05. 20:20
    | Skupina A
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    vs.
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Lotyšskí hráči (vpravo) oslavujú po štvrtom góle počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko.
    Lotyšskí hráči (vpravo) oslavujú po štvrtom góle počas zápasu základnej A-skupiny Maďarsko - Lotyšsko.
