VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Nemecko na MS v hokeji 2026

Fínsko vstúpilo do svetového šampionátu 2026 víťazne, keď v otváracom stretnutí skupiny A zdolalo Nemecko 3:1.
Skóre zápasu otvoril po výraznom tlaku v presilovej hre Anton Lundell, pričom Fíni od úvodu ovládli dianie na ľade a kontrolovali stredné pásmo.
Na dvojgólový rozdiel zvýšil opäť počas početnej výhody Jesse Puljujärvi.
Nemecko bolo blízko ku skórovaniu pri obrovskej šanci do odkrytej bránky, no fínska defenzíva predviedla obetavý zákrok hokejkou priamo na bránkovej čiare.
Hoci sa nemeckému tímu podarilo v priebehu zápasu znížiť, Fíni v závere využili chybu v rozohrávke súpera a definitívne spečatili výsledok na konečných 3:1.
Napriek viacerým dôležitým zákrokom nemeckého brankára Philippa Grubauera si Fínsko vďaka hernej prevahe a disciplinovanému výkonu pripísalo zaslúžené prvé tri body do tabuľky.
