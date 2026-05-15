    Fínsko na MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina A
    3 - 1
    1:0, 0:0, 2:1
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Fínsko - Nemecko na MS v hokeji 2026

    Brankár Nemecka Philipp Grubauer inkasuje gól od Fínska na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|15. máj 2026 o 19:12
    Fínsko vstúpilo do svetového šampionátu 2026 víťazne, keď v otváracom stretnutí skupiny A zdolalo Nemecko 3:1.

    Skóre zápasu otvoril po výraznom tlaku v presilovej hre Anton Lundell, pričom Fíni od úvodu ovládli dianie na ľade a kontrolovali stredné pásmo.

    Na dvojgólový rozdiel zvýšil opäť počas početnej výhody Jesse Puljujärvi.

    Nemecko bolo blízko ku skórovaniu pri obrovskej šanci do odkrytej bránky, no fínska defenzíva predviedla obetavý zákrok hokejkou priamo na bránkovej čiare.

    Hoci sa nemeckému tímu podarilo v priebehu zápasu znížiť, Fíni v závere využili chybu v rozohrávke súpera a definitívne spečatili výsledok na konečných 3:1.

    Napriek viacerým dôležitým zákrokom nemeckého brankára Philippa Grubauera si Fínsko vďaka hernej prevahe a disciplinovanému výkonu pripísalo zaslúžené prvé tri body do tabuľky.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Fínsko - Nemecko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina A na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    2
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

