    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina B
    5 - 3
    2:0, 1:3, 2:0
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Švédsko na MS v hokeji 2026

    Hokejisti Kanady oslavujú gól v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Kanady oslavujú gól v zápase proti Švédsku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|15. máj 2026 o 19:11
    Video, zostrih a góly zo zápasu Kanada - Švédsko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Hokejisti Kanady zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Švédsko po výsledku 5:3.

    Skóre otvoril v 12. minúte John Tavares, ktorý pohotovo zužitkoval prihrávku Roberta Thomasa.

    Hoci Švédi vzápätí vyrovnali, ich gól nebol po videokonzultácii pre hru vysokou hokejkou uznaný, čo Kanada okamžite potrestala zvýšením náskoku zásluhou Ryana O'Reillyho.

    Severania sa však dokázali zmobilizovať a vďaka presným zásahom Jakoba Larsona a Lucasa Raymonda v presilovej hre vyrovnali na 2:2.

    Na ďalší gól Kanaďana Dylana Hollowaya ešte dokázal odpovedať švédsky obranca Mattias Ekholm, ktorý tvrdou strelou opäť vyrovnal stav stretnutia.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Švédsko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    John Tavares strieľa gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Brankár Švédska Magnus Hellberg v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Kanady oslavujú gól v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Brankár Magnus Hellberg v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Sidney Crosby a brankár Magnus Hellberg v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Macklin Celebrini a Jacob Larsson v zápase Kanada - Švédsko v skupine B na MS v hokeji 2026.Sweden's Lucas Raymond, center, celebrates with his teammates after scoring during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's goaltender Jet Greaves is scored by Sweden's Jacob Larsson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Sweden's Jacob Larsson, second from left, celebrates his goal with his teammates Sweden's Rasmus Asplund (74), Jack Berglund (15) and Jakob Silfverberg (33) during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, top, scores past Sweden's goaltender Magnus Hellberg during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, left, scores past Sweden's goaltender Magnus Hellberg during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Macklin Celebrini, left, skates with the puck against Sweden's Andre Petersson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, second from left, celebrates his goal with his teammates Macklin Celebrini (71), Dylan Demelo (2), Dawson Mercer (19) and Morgan Rielly (44) during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Sidney Crosby plays the puck during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Ryan O'Reilly, right, celebrates a goal with his teammates Morgan Rielly (44) and Dylan Demelo after scoring during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's John Tavares, right, scores a goal past Sweden's goaltender Magnus Hellberg, left, and Andre Petersson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's John Tavares, right, scores a goal past Sweden's goaltender Magnus Hellberg, left, and Andre Petersson during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's goaltender Jet Greaves makes a save between Canada's Denton Mateychuk, left, and Dylan Demelo and Sweden's Lucas Raymond, right, during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Canada's goaltender Jet Greaves, left, defends the net as Sweden's Ivar Stenberg (41) tries to get his stick on the puck as Canada's Darnell Nurse, right, moves in, during a Group B preliminary round game between Canada and Sweden at the men's ice hockey world championship in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP)Sweden's Lucas Raymond, left, and Canada's Dylan Demelo, right, in action, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (SAlvatore di Nolfi/Keystone via AP)Canada's Dylan Holloway, left, vies for the puck against Sweden's Viggo Bjorck, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Anthony Anex/Keystone via AP)Canada's Darnell Nurse, left, Sweden's Ivar Stenberg, top, and Canada's goaltender Jet Greaves, in action, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Canada and Sweden, at the BCF Arena ice hockey stadium, in Fribourg, Switzerland, Friday, May 15, 2026. (Salvatore di Nolfi/Keystone via AP)

    Rozhodujúci zlom priniesla až presná trefa Connora Browna, ktorý zakončil pohľadnú akciu po prihrávkach Mintona a Martoneho.

    Víťazstvo javorových listov nakoniec v samotnom závere spečatil Dylan Cozens, ktorý po dravom prieniku a poistke do siete ukončil švédske nádeje na zvrat.

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    1
    0
    0
    0
    5:3
    3
    2
    ČeskoČeskoCZE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    DánskoDánskoDEN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    SlovinskoSlovinskoSVN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    NórskoNórskoNOR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    1
    0
    0
    0
    1
    3:5
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Hokejisti Slovenska počas tréningu pred MS 2026.
    Hokejisti Slovenska počas tréningu pred MS 2026.
    Zápas, ktorý musíme vyhrať, hlásia Slováci. Nóri chcú druhú výhru, pri prvej bol aj Gáborík
    Samuel Grega|dnes 19:30
