VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Kanada - Švédsko na MS v hokeji 2026

Hokejisti Kanady zvíťazili vo svojom prvom zápase na MS v hokeji 2026. V skupine B zdolali Švédsko po výsledku 5:3.
Skóre otvoril v 12. minúte John Tavares, ktorý pohotovo zužitkoval prihrávku Roberta Thomasa.
Hoci Švédi vzápätí vyrovnali, ich gól nebol po videokonzultácii pre hru vysokou hokejkou uznaný, čo Kanada okamžite potrestala zvýšením náskoku zásluhou Ryana O'Reillyho.
Severania sa však dokázali zmobilizovať a vďaka presným zásahom Jakoba Larsona a Lucasa Raymonda v presilovej hre vyrovnali na 2:2.
Na ďalší gól Kanaďana Dylana Hollowaya ešte dokázal odpovedať švédsky obranca Mattias Ekholm, ktorý tvrdou strelou opäť vyrovnal stav stretnutia.
Rozhodujúci zlom priniesla až presná trefa Connora Browna, ktorý zakončil pohľadnú akciu po prihrávkach Mintona a Martoneho.
Víťazstvo javorových listov nakoniec v samotnom závere spečatil Dylan Cozens, ktorý po dravom prieniku a poistke do siete ukončil švédske nádeje na zvrat.
Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.
VIDEO: Zostrih zápasu Kanada - Švédsko na MS v hokeji 2026