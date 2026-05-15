Fíni potvrdili pozíciu favorita. Proti Nemecku ukázali výborné presilovky aj oslabenia

MS v hokeji 2026 - skupina A
Fínsko - Nemecko 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)
Góly: 9. Lundell (Teräväinen, Barkov), 44. Puljujärvi (Teräväinen, Lundell), 56. Räty (Mäenalanen, Puljujärvi) - 49. Loibl (Gawanke, Hüttl)
Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Holm – Nyqvist (obaja Švéd.), Ondráček (ČR), vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0
Diváci: 9516
Fínsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi – Teräväinen, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Puljujärvi, Räty, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen
Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Weber – Ehl, Michaelis, Kahun – Eder, Samanski, Tiffels – Fischbuch, Loibl, Tuomie – Krämmer, Wiederer, Kastner – Dove-McFalls
Hokejisti Fínska vstúpili víťazne do 89. majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V úvodnom zápase skupiny A v Zürichu zdolali Nemecko 3:1.
„Suomi“ rozhodli o svojom triumfe v presilovkách, keď z troch využili dve zásluhou Antona Lundella a Jesseho Puljujärviho, naopak Nemci nepremenili ani jednu z piatich početných výhod.
Fíni odohrajú svoj druhý duel na šampionáte už v sobotu 16. mája, keď o 16.20 h nastúpia proti Maďarsku. Nemci sa o deň neskôr o 20.20 h stretnú s Lotyšmi.
Tabuľka: Skupina A
Priebeh zápasu Fínsko - Nemecko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Fíni vstúpili do zápasu aktívnejšie, korčuliarsky robili Nemcom problémy a poľahky prenikali do útočného pásma. V 8. minúte nepremenil prvú šancu severanov Räty.
„Suomi“ si potom vo svojej prvej presilovke vypracovali tlak, ktorý vyvrcholil výstavnou gólovou strelou Lundella - 1:0.
II. tretina:
Na začiatku 2. tretiny mohol favorit zvýšiť náskok, ale Seider v poslednej chvíli spred bránkovej čiary upratal puk do bezpečia.
Nemci hrozili len sporadicky, nedarilo sa im ani v početných výhodách, naopak mohli v nich inkasovať, sólonájazdy nevyužili Manninen, Matinpalo či Barkov.
III. tretina:
Zato Fíni boli v presilovkách stopercentní, v 44. minúte po prihrávke Teräväinena a prepustení puku od Barkova zamieril do odkrytej bránky Puljujärvi - 2:0.
Vzápätí mohol znížiť Mik, podarilo sa to až Loiblovi, ktorý po výmene puku s Gawankem z prvej prepálil Annunena. Fíni si však víťazstvo nenechali vziať.
Lundella ešte vychytal Grubauer, no v 56. minúte už bol prikrátky na strelu Rätyho, ktorý spomedzi kruhov spečatil na konečných 3:1.