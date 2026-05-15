    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    MS v hokeji 2026
    15.05.2026, Skupina A
    3 - 1
    1:0, 0:0, 2:1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko

    Fíni potvrdili pozíciu favorita. Proti Nemecku ukázali výborné presilovky aj oslabenia

    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (11)
    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|15. máj 2026 o 18:32
    ShareTweet0

    Fínsko dnes zdolalo Nemecko v skupine A na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina A

    Fínsko - Nemecko 3:1 (1:0, 0:0, 2:1)

    Góly: 9. Lundell (Teräväinen, Barkov), 44. Puljujärvi (Teräväinen, Lundell), 56. Räty (Mäenalanen, Puljujärvi) - 49. Loibl (Gawanke, Hüttl)

    Rozhodcovia: Burzminski (Kan.), Holm – Nyqvist (obaja Švéd.), Ondráček (ČR), vylúčení: 5:3 na 2 min., presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0

    Diváci: 9516

    Fínsko: Annunen – Vaakanainen, Heinola, Jokiharju, Lehtonen, Matinpalo, Määttä, Saarijärvi – Teräväinen, Barkov, Manninen – Hämeenaho, Lundell, Puistola – Puljujärvi, Räty, Kuokkanen – Merelä, Björninen, Mäenalanen

    Nemecko: Grubauer – Seider, Wagner, Wissmann, Mik, Hüttl, Gawanke, Weber – Ehl, Michaelis, Kahun – Eder, Samanski, Tiffels – Fischbuch, Loibl, Tuomie – Krämmer, Wiederer, Kastner – Dove-McFalls

    Hokejisti Fínska vstúpili víťazne do 89. majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku. V úvodnom zápase skupiny A v Zürichu zdolali Nemecko 3:1.

    „Suomi“ rozhodli o svojom triumfe v presilovkách, keď z troch využili dve zásluhou Antona Lundella a Jesseho Puljujärviho, naopak Nemci nepremenili ani jednu z piatich početných výhod.

    Fíni odohrajú svoj druhý duel na šampionáte už v sobotu 16. mája, keď o 16.20 h nastúpia proti Maďarsku. Nemci sa o deň neskôr o 20.20 h stretnú s Lotyšmi.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Fotogaléria zo zápasu Fínsko - Nemecko na MS v hokeji 2026 (skupina A)
    Maximilian Kastner a Janne Kuokkanen počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Jesse Puljujarvi a Philipp Grubauer počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Jesse Puljujarvi a Philipp Grubauer počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    Philipp Grubauer, Anton Lundell, Fabio Wagner, Moritz Seider a Jesse Puljujarvi počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026.
    11 fotografií
    Anton Lundell počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026. Philipp Grubauer a Anton Lundell počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026. Anton Lundell počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026. Anton Lundell počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026. Dominik Kahun a Olli Maatta počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026. Anton Lundell počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026. Dominik Kahun a Olli Maatta počas zápasu Fínsko - Nemecko v skupine B na MS v hokeji 2026.

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    FínskoFínskoFIN
    1
    1
    0
    0
    0
    3:1
    3
    2
    LotyšskoLotyšskoLAT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    USAUSAUSA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    MaďarskoMaďarskoHUN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    RakúskoRakúskoAUT
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    Veľká BritániaVeľká BritániaGBR
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    NemeckoNemeckoGER
    1
    0
    0
    0
    1
    1:3
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Fínsko - Nemecko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Fíni vstúpili do zápasu aktívnejšie, korčuliarsky robili Nemcom problémy a poľahky prenikali do útočného pásma. V 8. minúte nepremenil prvú šancu severanov Räty.

    „Suomi“ si potom vo svojej prvej presilovke vypracovali tlak, ktorý vyvrcholil výstavnou gólovou strelou Lundella - 1:0. 

    II. tretina:

    Na začiatku 2. tretiny mohol favorit zvýšiť náskok, ale Seider v poslednej chvíli spred bránkovej čiary upratal puk do bezpečia.

    Nemci hrozili len sporadicky, nedarilo sa im ani v početných výhodách, naopak mohli v nich inkasovať, sólonájazdy nevyužili Manninen, Matinpalo či Barkov. 

    III. tretina:

    Zato Fíni boli v presilovkách stopercentní, v 44. minúte po prihrávke Teräväinena a prepustení puku od Barkova zamieril do odkrytej bránky Puljujärvi - 2:0.

    Vzápätí mohol znížiť Mik, podarilo sa to až Loiblovi, ktorý po výmene puku s Gawankem z prvej prepálil Annunena. Fíni si však víťazstvo nenechali vziať.

    Lundella ešte vychytal Grubauer, no v 56. minúte už bol prikrátky na strelu Rätyho, ktorý spomedzi kruhov spečatil na konečných 3:1.

    Program MS v hokeji 2026 - piatok, 15. mája

    Joj Šport
    15.05. 16:20
    | Skupina B
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    5 - 3
    Švédsko na MS v hokeji 2026
    Švédsko
    Fribourg BCF Arena
    15.05. 16:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    3 - 1
    Nemecko na MS v hokeji 2026
    Nemecko
    Swiss Life Arena
    Joj Šport
    15.05. 20:20
    | Skupina B
    Česko na MS v hokeji 2026
    Česko
    vs.
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    15.05. 20:20
    | Skupina A
    USA na MS v hokeji 2026
    USA
    vs.
    Švajčiarsko na MS v hokeji 2026
    Švajčiarsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Fíni potvrdili pozíciu favorita. Proti Nemecku ukázali výborné presilovky aj oslabenia
    dnes 18:32
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Hokejisti Fínska oslavujú gól proti Nemecku na MS v hokeji 2026.
    Fíni potvrdili pozíciu favorita. Proti Nemecku ukázali výborné presilovky aj oslabenia
    dnes 18:32
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Fíni potvrdili pozíciu favorita. Proti Nemecku ukázali výborné presilovky aj oslabenia