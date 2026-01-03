    Po páde sa pre neho skončila sezóna. Som sklamaný, povedal belgický majster sveta

    Wout van Aert
    Wout van Aert (Autor: X/Team Visma | Lease a Bike)
    ČTK|3. jan 2026 o 11:45
    ShareTweet0

    Spadol na zasneženej trati po tom, čo dobehol holandského rivala Mathieua van der Poela.

    Trojnásobný majster sveta v cyklokrose Wout van Aert utrpel pri páde v piatkovom závode v belgickom Mole drobnú zlomeninu v členku.

    Tridsaťjedenročný Belgičan sa v sobotu podrobí operácii a cyklokrosová sezóna sa pre neho skončila, oznámil jeho tím Visma-Lease a Bike. Po rekonvalescencii Van Aert začne prípravu na cestné preteky.

    "Samozrejme, som hrozne sklamaný, že musím takto ukončiť cyklokrosovú sezónu. Cítil som sa čím ďalej tým lepšie," uviedol Van Aert. "Tešil som sa na (nedeľné) preteky (Svetového pohára) v Zonhovene a na belgický šampionát.

    VIDEO: Odstúpenie Van Aerta

    Teraz sa budem sústrediť na to, aby som sa zotavil a potom sa pripravil na cestnú sezónu, "povedal strieborný olympijský medailista z Tokia a víťaz desiatich etáp na Tour de France.

    Van Aert spadol na zasneženej trati po tom, čo dobehol holandského rivala Mathieua van der Poela a snažil sa ho udržať. Van der Poel vyhral a ovládol aj ôsmy cyklokros v sezóne, v ktorom štartoval. Belgičan odstúpil. Zo šiestich štartov v cyklokrosovej sezóne vyťažil najlepšie dve druhé miesta.

    Cyklistika

    Cyklistika

    Wout van Aert
    Wout van Aert
    Po páde sa pre neho skončila sezóna. Som sklamaný, povedal belgický majster sveta
    dnes 11:45
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Po páde sa pre neho skončila sezóna. Som sklamaný, povedal belgický majster sveta