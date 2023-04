Osemnástka už trénovala v dejisku MS. Jeden hráč je stále chorý, tím doplnil tréner Feneš

BRATISLAVA. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov majú za sebou prvý tréning v dejisku majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie vo Švajčiarsku.

Jenčko: Treba vziať ponaučenie

Slovenská osemnástka pricestovala do Porrentruy deň po jedinom prípravnom zápase v Zürichu, v ktorom podľahla rovesníkom z Fínska vysoko 3:8.

Realizačný tím doplnený o kormidelníka reprezentácie do 20 rokov Ivana Feneša však mal k dispozícii ostatných 24 hokejistov.

Beluško: Nechcem byť iba do počtu

Obranca Adam Beluško je iba jeden z dvoch hráčov v nominácii trénera Tartaľa, ktorý sa narodil v roku 2006.

"Chalani ma vzali do partie tak, ako keby som bol z ich ročníka. Môžem od nich získať nové skúsenosti, ktoré mi pomôžu do budúcnosti. Nechcem však byť iba do počtu, ale pomôcť tímu čo najviac," vyhlásil 17-ročný odchovanec košického hokeja, ktorý zažije premiéru na svetovom šampionáte.