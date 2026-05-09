Mladý talent Kanady na hokejové MS nepôjde. Dôvodom je príprava na draft NHL

Predpokladaná jednotka tohtoročného draftu NHL Gavin McKenna nepomôže Kanade na blížiacom sa svetovom šampionáte vo Švajčiarsku.
Osemnásťročný krídelník sa rozhodol sústrediť na prípravu pred Draft Combine a letný tréningový proces.
McKenna má za sebou vydarené pôsobenie v univerzitnej NCAA. V drese Penn State zaznamenal v 35 zápasoch 15 gólov a 36 asistencií.
Právo prvého výberu v tohtoročnom drafte má Toronto Maple Leafs.
„Pre jeho rozvoj je lepšie, ak nepôjde. Lepšie sa pripraví na Combine a môže začať letnú prípravu. Áno, mysleli sme si, že pôjde na majstrovstvá sveta.
Toto však dáva väčší zmysel. Kanada má kvalitný tím. Gavin sa teší na to, čo ho čaká,“ vyjadril sa agent Matt Williams pre oficiálnu stránku súťaže.
Tohtoročný Draft Combine sa uskutoční od 1. do 6. júna v Buffale. Na konci mesiaca si následne kluby budú vyberať hráčov na vstupnom drafte NHL.