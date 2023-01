VIDEO: Môžem zajazdiť ešte lepšie, vravela Vlhová. Pozrite si jej jazdu

Preteky sú však mimoriadne vyrovnané a Top 6 delí iba 36 stotín sekundy. Vlhová tak má stále nádej na pódiovú priečku.

"Myslím si, že to nebolo až také zlé. Mala som pocit, akoby to môžem viac atakovať. Išla som, čo to dá, ale viem, že môžem zajazdiť ešte lepšie. Takže to bude hlavný cieľ do 2. kola," uviedla pre JOJ Šport Vlhová.