VIDEO: Celkom iná Petra ako v Lienzi, nadchýnal sa komentátor. Vlhová predviedla rytmickú jazdu

KRANJSKA GORA. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová si do druhého kola obrovského slalomu v Kranjskej Gore vyjazdila najlepšiu pozíciu.

"Je vidieť, ako sa Vlhová koncentruje a snaží sa o reparát. Reč tela je agresívnejšia ako v Lienzi.

Je to veľmi tesný súboj s Brignoneovou, hore ešte Vlhová potrebovala, kým sa dostane do tempa. Dolu, kde Talianka spravila pri nájazde do cieľa menšiu chybu, ju Slovenka predbehla," komentoval Vlhovej jazdu.

VIDEO: Petra Vlhová a jej jazda v 1. kole obrovského slalomu v Kranjskej Gore