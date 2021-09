Prológ Okolo Slovenska má prekvapivého víťaza, Sagan bol v top 10

"Atmosféra bola výborná, dosť veľa ľudí. Aspoň teda po dvoch rokoch covidu som toľko ľudí pokope ešte nevidel. Bolo to rýchle od štartu až do cieľa," povedal Sagan.

"Prológ mi veľmi dobre sedel. Vedel som, že bude treba mať silný záver a snažil som sa ušetriť nejakú energiu. Bolo to veľmi ťažké, ale som veľmi šťastný, že som vyhral. Kľúčový bol štart a otočka. Bol to šprint od začiatku do cieľa," dodal.

Šieste víťazstvo

Jazdec stajne BikeExchange Groves zvládol 1,6 km dlhú časovku v historickom centre Košíc za 1:50,46 minúty.

Druhý skončil s odstupom 32 stotín vlaňajší celkový víťaz Jannik Steimle z Nemecka (Deceuninck-QuickStep), tretí bol s mankom 0,91 s Poliak Marceli Boguslawski (Mazowsze Serce Poslki).

Pre dvadsaťdvaročného Grovesa to bolo šieste profesionálne víťazstvo. "Bolo to naozaj veľmi dlhé čakanie, kým som mohol nastúpiť na štart, ale som veľmi šťastný, že sa mi podarilo splniť to, s čím som išiel do dnešného prológu.