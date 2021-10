Bolo to pravé peklo. Najnáročnejšiu klasiku vyhral Colbrelli

„Je to šmykľavé a veľmi nebezpečné. Dnes uvidíme masaker,“ dodal.

ROUBAIX. „Je to totálne desivé,“ vravel z motorky Adam Blythe. Bývalý cyklista bol počas klasiky Paríž – Roubaix spolukomentátorom, ktorý šiel pred pelotónom na motorke. Keď predchádzali po kamennom úseku, aj motorka sa dostávala na blate do šmyku.

Drsné kamenné cesty - pavé - boli po dlhom daždi podmáčané a zablatené, niektoré úseky boli doslova pod vodou. Mláky boli hlboké bezmála do polovice kolesa, do toho fúkal najmä prvých sto kilometrov silnejší vietor.

Najnáročnejšiu klasiku sezóny v hrozivých podmienkach vyhral Sonny Colbrelli. Na velodróme v Roubaix v napínavom dojazde prešprintoval dvojicu Florian Vermeersch a Mathieu van der Poel.

V cieli sa zvalil na zem a plakal od dojatia. Potom vstal a nad hlavu zdvihol zablatený bicykel.

Talian prežíva životnú sezónu. Vybojoval 8 víťazstiev, získal titul majstra Európy a teraz vyhral aj prvú monumentálnu klasiku.

"Som strašne šťastný, bolo to ohromne ťažké. Útočilo sa už 90 km pred cieľom, trať bola veľmi náročná. Ja som tu išiel prvýkrát a hneď som uspel, to je neuveriteľné. V špurte som mal trochu strach, ale našťastie som to zvládol," povedal pre Eurosport.