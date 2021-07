Smútok vystriedala radosť. Po odstúpení Sagana má Bora etapového víťaza

To využili pretekári na čele a vytvorili silný trinásťčlenný únik, do ktorého sa dostali napríklad úradujúci majster sveta Julian Alaphilippe, dvojica Švajčiarov Stefan Bissegger a Stefan Küng či Nils Politt z tímu Bora-Hansgrohe.

Pokoj zbraní však vydržal len chvíľku, keďže 39 km pred koncom si polminútový náskok vytvorila štvorica, v ktorej opäť nechýbali Politt so Sweenym a pridali sa skúsení pretekári Küng s Ervitim.

Päťdesiat kilometrov pred cieľom mal únik náskok už vyše 12 minút a v tom čase sa v ňom začalo útočiť. Ako prvý to vyskúšal Politt, dostihli ho Sweeny a Mezgec, ale čoskoro aj ostatní a tak skupina pokračovala spolu.

Skupina výborne spolupracovala a aj vďaka vetru do chrbta sa jej náskok rýchlo zvyšoval. Bolo tak zrejmé, že v Nimes nepríde k hromadnému špurtu, ale víťaz vzíde práve z pretekárov v úniku.

Nikto z nich však nemohol ohroziť Pogačarovu pozíciu na čele celkového poradia a napokon pelotónom prišiel do cieľa s mankom vyše štvrťhodiny.

"Neuveriteľné, každý cyklista sníva o tom, že vyhrá etapu na Tour. Dnes sme mali smolu, keď musel kvôli kolenu odstúpiť Peter. Od štartu etapy fúkalo, ale boli sme na to pripravení. Cítil som sa dobre a chcel som do toho dať všetko. V tom úniku bolo veľa rýchlych pretekárov, takže som musel útočiť a urobiť preteky ťažké.

Potom mi športový riaditeľ povedal, že toto je posledný kopec na trati, tak som do toho dal všetko. Som rád, že sekundy začali naskakovať. Prísť sám do cieľa etapy na Tour je úžasné. Je to môj životný úspech," uviedol v televíznom rozhovore.

Priebežné poradie po 12. etape: žltý dres