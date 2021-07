Má bolesti a nemôže ohnúť koleno. Nemalo zmysel pokračovať, vraví Sagan

„Nie som rád, že z Tour odstupujem. Po mojom páde v tretej etape to najskôr vyzeralo, že sa to postupne zlepšuje. Lenže pred dvomi dňami som si pri šprinte udrel to isté koleno o riadidlá.

Tohtoročná Tour je náročná. Veľa cyklistov muselo odstúpiť pre zranenia. Zo 184 pretekárov, ktorí odštartovali, nastúpilo vo štvrtok na 12. etapu len 155.

"Už to vyzeralo, že po páde s Calebom Ewanom bude v poriadku. V šprintérskych etapách bol na dostrel a vyzeralo to, že sa bude zlepšovať. Poznám však pocit, keď sa človek udrie o vlastné riadidlá. Je to nepríjemné.

Peter určite vyhodnotil situáciu správne. Je to škoda, ale bolo by to horšie, keby bol v zelenom drese a musel by odstúpiť. Teraz tie výsledky neboli ideálne. Z Tour de France sa len tak neodchádza, ale keď sa raz nedá, tak sa nedá," uviedol pre RTVS niekdajší slovenský cyklista Peter Velits.

Tour de France 2021