Bore so Saganom sa skomplikovali plány, etapa končila v lejaku

Na 149 km dlhej trati z Grada do Gorizie v záverečnom špurte predstihol Holanďana Oscara Riesebeeka. Tretí skončil Belgičan Quinten Hermans.

Do etapy nenastúpil druhý muž priebežnej klasifikácie Talian Giacomo Nizzolo, ktorý sa podľa vlastných slov necítil v takej forme, aby zvládol všetky náročné kopce.

Záver etapy sprevádzala prietrž mračien. Torres na mokrej vozovke nedokázal udržať kontakt s Campenaertsom a Riesebeekom, ktorí si to rozdali o etapové víťazstvo.

Dve z troch horských prémií vyhral Belgičan Dries De Bondt a do vrchárskej súťaže si pripísal šesť bodov.

Po príchode na slovinské územie cyklisti trikrát absolvovali stúpanie na Gornje Cerovo so sklonom 8,5 %.

Vo finiši sa presadil Belgičan a slávil prvý triumf na podujatí Grand Tour.

"Vyhrať etapu na Gire je fantastický pocit. Pred štartom sme tušili, že je to pre nás posledná šanca zabojovať o dobrý výsledok. Začiatok bol dosť dramatický, prišlo k hromadnému pádu.

Aj po reštarte sme však boli odhodlaní ísť do úniku a dať do toho všetko. Je to pre nás skvelé Giro, máme na konte tri etapové víťazstva. Urobili sme radosť aj nášmu novému sponzorovi," uviedol jazdec tímu Qhubeka ASSOS v prvom rozhovore.