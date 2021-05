ONLINE: Peter Sagan dnes na Giro d'Italia - 15. etapa LIVE

Patnáctičlenná skupinka na čele nyní míjí městečko Cormons, které má 7376 obyvatel. Historicky je zajímavé zejména tím, že ho během první světové války převzali Italové (25.5.1915), o dva a půl roky později ho získali Rakušané během bitvy o Isonzo. Následně se vrátilo zpět do vlastnictví Itálie, ale bylo velmi poškozené.

Patnáctičlenná skupinka na čele nyní míjí městečko Cormons, které má 7376 obyvatel. Historicky je zajímavé zejména tím, že ho během první světové války převzali Italové (25.5.1915), o dva a půl roky později ho získali Rakušané během bitvy o Isonzo. Následně se vrátilo zpět do vlastnictví Itálie, ale bylo velmi poškozené.

Nyní bude následovat maličký kopeček a poté klesání s rovinou prakticky až do druhého výšlapu na Gornje Cerovo, které bude mít stejný profil.

Nyní bude následovat maličký kopeček a poté klesání s rovinou prakticky až do druhého výšlapu na Gornje Cerovo, které bude mít stejný profil.