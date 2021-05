Sagan trafil bariéru. Bol to super náročný záver, opisoval víťaz

Pád vo veľkej rýchlosti ustál, pričom mierne vrazil do Andreu Pasqualona, ktorý šprintoval po jeho ľavej ruke.

Všetko zvládol bez problémov až po cieľovú rovinku. V momente, keď jeho súperi zrýchlili a začali šprintovať, ostal Sagan zatvorený pri bariére a vrazil do nej predným kolesom.

To nie je výsledok, v ktorý dúfal. Na tohtoročnom Gire sa mu zatiaľ nedarí tak, ako by chcel. Zo siedmich etáp má jedno tretie, jedno štvrté a jedno piate miesto.

Pri tom manévri mu však zrejme spadla reťaz, pretože prestal šliapať do pedálov. Stratil rýchlosť a na krátkom úseku sa prepadol.

V piatok zvládol súperov zdolať napriek tomu, že sa pustil do dlhého šprintu. „Keď sa naplno rozbehol bola jeho prevaha nad súpermi brutálna,“ komentoval víťazstvo Ewana Alberto Contador.

Pred šprintom som mal dobrú pozíciu, ale jazdec predo mnou ma zavrel do bariér. Potom som už nemal veľa možností,“ uviedol Sagan pre tímovú stránku Bora-Hansgrohe.

"Peťo vie, ako sa z tohto otriasť. Napriek dnešnému výsledku má na Gire ešte veľa príležitostí na víťazstvo. Dokonca sa mu to môže podariť aj v etape, o ktorej by sme nepovedali, že mu pasuje," komentoval Saganov výsledok pre Eurosport Alberto Contador.

„Záver bol super ťažký. Nohy ma pálili od námahy. V podstate som šprintoval posledných 450 metrov. Bolo to mierne do kopca. Naozaj to bolo dnes náročné,“ dodal.

Napriek tomu, že šprintoval do mierneho stúpania dosiahol na cieľovej rovinke priemernú rýchlosť 53,4 km/h.

Austrálčan sa posunul aj na prvé miesto v bodovacej súťaži. Je však veľmi otázne, či sa mu cyklámenový dres podarí získať.

Ewan má v tomto roku výnimočný cieľ. Plánuje štartovať na všetkých troch Grand Tours – Gire, Tour aj na Vuelte. Na každých pretekoch chce vyhrať aspoň jednu etapu.

Na Gire už svoj cieľ naplnil. Budúci týždeň môže dokonca pridať ďalšie víťazstvá, je však pravdepodobné, že neodokončí celé preteky a v závere budúceho týždňa zrejme odstúpi.

V celkovom poradí si prvú priečku udržal Attila Valter.

Cez víkend čakajú cyklistov dve náročné etapy. Sobotňajšia je skôr kopcovitá. Cieľové stúpanie má len 2,5 kilometra a priemerný sklon je 7,6 percenta.

Etapa je náročná, no v celkovom poradí by nemalo prísť k veľkým rozdielom. Naopak veľké rozdiely môže priniesť nedeľňajšia horská etapa so šiestimi stúpaniami. Celkové prevýšenie je 3400 metrov.

Cieľové stúpanie do lyžiarskeho strediska Campo Felice (1655 m) je 6 kilometrov dlhé so sklonom 6 percent. V rámci tohto kopca je 1,6-kilometrový úsek, ktorý po šotolinovej ceste.

Víkend bude ostrým testom pre Attilu Valtera, či si dokáže udržať dres lídra.