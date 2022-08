VIDEO: Schranz sa stal hrdinom Slavie. Určite to nie je náhoda, vravel tréner

V domácej odvete play off proti poľskému Raków Čenstochová strelil postupujúci gól na 2:0 v závere predĺženia v 122. minúte. Slavia tak v dvojzápase uspela 3:2 , nezastavila ju ani prehra z Poľska 1:2.

Slovenský útočník Ivan Schranz rozhodol o postupe Slavie do skupinovej fázy.

A v jeho podaní to vôbec nebol koniec.

Trénerovi sa hneď odvďačil gólom a bol dôležitou postavou pri postupe Slavie Praha do play off kvalifikácie Európskej konferenčnej ligy (EKL).

Schranz využil skvelý center Petra Olayinku a hlavou nekompromisne zakončil.

Okrem gólu pridal aj asistenciu na úvodný gól Mosesa Usora v 62. minúte. Na ihrisko sa pritom dostal iba o šesť minút skôr, keď vystriedal Davida Douderu.

"Bol to rozprávkový záver, hrali sme úplne do konca a sme veľmi šťastní. Bol to jeden z najdôležitejších gólov v mojej kariére," neskrýval nadšenie slovenský útočník v rozhovore po stretnutí priamo na ihrisku.

"Olayinka poslal vynikajúci center. Ja som mal potom už ľahšiu pozíciu a snažil som sa sústrediť na to, aby som to trafil. Vyšlo to a vypukli pekné oslavy," opísal záverečné momenty zápasu.

VIDEO: Ivan Schranz reaguje po postupe Slavie Praha