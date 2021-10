Tatar skóroval hneď pri debute za New Jersey. Veľmi som to prežíval, vravel

"Hokej mi už veľmi chýbal. Tešil som sa na to, keď konečne naskočím na ľad a začnem si to užívať. Tak to aj bolo a veľmi som prežíval vzrušenie z každého momentu," uviedol Tomáš Tatar na twitteri klubu New Jersey Devils.

VIDEO: Tomáš Tatar a jeho prvý gól za New Jersey Devils