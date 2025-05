VIDEO: Declan Rice z východu Slovenska. Autor famózneho gólu hrá s bratom i otcom

MALCOV. Redakcia Futbalnet.sk pravidelne prináša krásne góly z rôznych kútov Slovenska.

O honor Gól roka 2025 sa tento raz uchádza futbalista TJ Javorina Malcov Jozef Bľanda, ktorý v zápase siedmej ligy ObFZ Bardejov strelil proti TJ Strojár Kružlov (2:2) famózny gól.

Loptu poslal z priameho kopu z tridsiatich metrov brilantne do siete.

„Na priamy kop sme sa postavili s bratom. Bavili sme sa, či to bude center, alebo to pošlem na bránu. Povedal som, že to vyskúšam a našťastie to padlo dnu. Bol to najkrajší gól v mojej kariére,“ uviedol Jozef Bľanda z TJ Javorina Malcov.