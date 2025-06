VIDEO: Pogačar ukázal svoju silu. Suverénne vyhral etapu a dostal sa na čelo

Do cieľa prišiel o 1:01 min pred Dánom Jonasom Vingegaardom a v sobotu si oblečie žltý dres. Tretí skončil Nemec Florian Lipowitz (+ 1:22 min).

Jazdec tímu UAE Emirates zvíťazil na 127 km km dlhej kopcovitej trati z Valserhone do Combloux po sólovom úniku.

„Bol to pre mňa i celý tím skvelý deň. Mal som dobré nohy, dokázal som sa vyrovnať aj s veľkým teplom. Nastúpil som v pravý čas a do cieľa som prišiel s vyše minútovým náskokom. Teraz sa budem usilovať, čo najlepšie zvládnuť náročnú sobotňajšiu etapu," uviedol úradujúci majster sveta, pre ktorého to bol už 97. triumf v profikariére.

V celkovom poradí má Pogačar pred Vingegaardom 43-sekundový náskok.