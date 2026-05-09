Smutný večer v Madride. Atlético s Hanckom doma nečakane vyšlo naprázdno

Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom prehrali v 35. kole španielskej La Ligy so Celtou Vigo 0:1.
O triumfe hostí rozhodol v 62. minúte Borja Iglesias, ktorý po prihrávke Williota Swedberga preloboval brankára Jana Oblaka. Atlético je v neúplnej tabuľke štvrté, Celta šiesta.
Elche remizovalo na domácej pôde s Deportivom Alaves 1:1 a patrí mu 13. miesto, Alaves figuruje na zostupovej 18. priečke.
Dôležitý krok k záchrane spravila Sevilla, ktorá zdolala Espanyol Barcelona 2:1 vďaka gólu Akora Adamsa z 90+1. minúty a v tabuľke poskočila na 12. pozíciu.
La liga - 35. kolo:
Atlético Madrid - Celta Vigo 0:1 (0:0)
Gól: 62. Iglesias
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
FC Sevilla - Espanyol Barcelona 2:1 (0:0)
Góly: 82. Castrin, 90+1. Adams - 56. Dolan
Elche FC - Deportivo Alaves 1:1 (0:0)
Góly: 72. Rodriguez - 51. Martinez (z 11 m)