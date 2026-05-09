Smutný večer v Madride. Atlético s Hanckom doma nečakane vyšlo naprázdno

Dávid Hancko (vľavo) s hráčmi Atlética (Autor: Tlačová agentúra SR/AP)
TASR|9. máj 2026 o 21:02
Slovák odohral celý zápas.

Futbalisti Atlética Madrid v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Dávidom Hanckom prehrali v 35. kole španielskej La Ligy so Celtou Vigo 0:1.

O triumfe hostí rozhodol v 62. minúte Borja Iglesias, ktorý po prihrávke Williota Swedberga preloboval brankára Jana Oblaka. Atlético je v neúplnej tabuľke štvrté, Celta šiesta.

Elche remizovalo na domácej pôde s Deportivom Alaves 1:1 a patrí mu 13. miesto, Alaves figuruje na zostupovej 18. priečke.

Dôležitý krok k záchrane spravila Sevilla, ktorá zdolala Espanyol Barcelona 2:1 vďaka gólu Akora Adamsa z 90+1. minúty a v tabuľke poskočila na 12. pozíciu.

La liga - 35. kolo:

Atlético Madrid - Celta Vigo 0:1 (0:0)

Gól: 62. Iglesias

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/

FC Sevilla - Espanyol Barcelona 2:1 (0:0)

Góly: 82. Castrin, 90+1. Adams - 56. Dolan

Elche FC - Deportivo Alaves 1:1 (0:0)

Góly: 72. Rodriguez - 51. Martinez (z 11 m)

Tabuľka La Ligy

