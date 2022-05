Molčan sa na kurte baví, do finále ide aj vďaka parádnemu úderu

Molčan zápas zvládol vo dvoch setoch a postúpil do svojho tretieho finále na okruhu ATP v kariére. Jeho súperom bude Cameron Norrie, najvyššie nasadený hráč turnaja.

"Bolo veterno, ale vedel som o tom pred zápasom a bol som na to pripravený. Úprimne, mám rád takéto podmienky a obaja sme ich mali rovnaké. Snažím sa vždy zostať pokojný, aj keď sa mi nedari. Vo veterných podmienkach sa mi darí a som šťastný, že som zvíťazil. Na kurte si to užívam a aj keď je veterno, dokážem zahrať rôzne typy úderov. Vždy nájdem ten správny spôsob, ako to zahrať. Keď si hranie tenisu užívam, podávam dobré výkony a môžem zdolať aj silných súperov," povedal 24-ročný Prešovčan v pozápasovom rozhovore priamo na kurte.