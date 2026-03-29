Nepáči sa im odpočet bodov. Briti podali oficiálnu sťažnosť na výsledky tancov na ľade

Lilah Fearová a Lewis Gibson. (Autor: TASR/AP)
TASR|29. mar 2026 o 16:34
Odpočet bodov obral britský pár o bronzové medaily.

Britská krasokorčuliarska výprava podala na majstrovstvách sveta v Prahe protest proti výsledkom v súťaži v tancoch na ľade.

Dôvodom je údajné neoprávnené odpočítanie bodov páru Lilah Fearová, Lewis Gibson, ktoré ich obralo o bronzové medaily.

Britskí funkcionári označili odpočet dvoch bodov za „nesprávny“ a podľa DPA vo vyhlásení uviedli:

„Formálne namietame proti tomuto rozhodnutiu. Vyzývame tiež na úplné a nezávislé preskúmanie procesu rozhodovania, aby sa zabezpečila spravodlivosť pre všetkých športovcov. Lilah a Lewis majú našu plnú podporu.“

Fearová a Gibson mali v celkovom súčte 208,98 b., pred nimi skončili na tretej priečke Emilea Zingasová a Vadym Kolesnik z USA zo ziskom 209,20 bodu.

Titul si vybojovali olympijskí šampióni Laurence Fournierová Beaudryová a Guillaume Cizeron z Francúzska.

