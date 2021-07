Hrával s injekciami proti bolesti. Po zlej sezóne má byť Rus hviezdou Košíc

„Hneď v prvom stretnutí proti Petrohradu sa mi podarilo streliť gól, no necítil som sa dobre. Po návrate do Novgorodu som bol, žiaľ, pozitívne testovaný na koronavírus,“ skonštatoval Rus.

„Zistili, že mám zlomené tri rebrá a problém s dvomi chrupavkami. Ostal som ďalší mesiac bez tréningu. Po návrate do kádra som už však nemal ani hrací čas, ani dôveru trénera. Nemohol som ukázať to, čo vo Fínsku, či Švajčiarsku.“

V karanténe strávil dva týždne, počas ktorých vôbec netrénoval. Návrat do zápasového rytmu však nedopadol podľa jeho predstáv.

„Absolvoval som jeden tréningový cyklus. Potom som odletel dovolenkovať na Maldivy. Hneď, ako som sa vrátil, naskočil som znova do prípravy. Momentálne chodievam trikrát do týždňa na ľad s hráčmi z KHL i NHL,“ vraví Pereskokov.

„Keďže som prežil úspešné obdobie vo Fínsku, rozhodol som sa, že by bolo najlepšie skúsiť to opäť v nejakej európskej lige.

Prvým klubom, ktorý mi ponúkol zmluvu, boli práve Košice. Bez väčšieho váhania som ju prijal,“ uviedol Pereskokov, ktorý by chcel košickým fanúšikom dopriať k oslave storočnice hokeja v meste dôvod na radosť.

„Určite by to bol nádherný darček pre Košičanov, ak by sa nám podarilo získať titul," dodal ruský hokejista.